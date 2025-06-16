歷年最年輕榜首21歲 林業署台中分署森林護管員甄試放榜
林業及自然保育署台中分署森林護管員甄試6月14日、15日的術科及學科測驗後，榜單今天上午10時公布，共錄取6人，錄取率為18%，榜首是歷年錄取者最年輕僅21歲，是國立中興大學應屆畢業生。守護山林生力軍將於7月21日正式加入森林護衛隊行列。
林業保育署台中分署表示，為充實第一線森林巡護人力，強化山林保育及建構國土生態綠網的工作量能，辦理為期兩天的「森林護管員甄試」，共33人報考，年齡層橫跨21歲至58歲，展現不同世代對守護山林的熱情與決心。其中，報名考生中具原住民族身分者達11人，占比高達三分之一，顯示對於鼓勵原住民族參與林業工作及提高就業率實質成效。
甄試內容結合體能、技術與專業知識考驗，分兩階段進行，第一階段為術科測驗，考生須先進行循環檔機車操控能力測試，挑戰直線騎乘並依序換至三檔，展現穩定度與熟練度。隨後進行體能測驗，考生背負20公斤重裝背包，男性須於12分鐘內、女性須於13分30秒內完成1500公尺負重跑或走。
首輪術科測驗中，負重跑走最快通過紀錄為7分30秒，共有23位考生成功晉級至第二階段筆試與口試。
最終甄試結果於今天上午10時由林業保育署台中分署長張弘毅公布，共正取6人，候補3人，第一名陳宣銘為歷年來該分署年紀最輕的錄取者，年僅21歲，為國立中興大學應屆畢業生，因喜愛山林，以實際行動展現對林業工作的高度熱忱與明確職涯規劃。
林業及自然保育署台中分署表示，錄取的森林護管員將接受為期4周之術科與學科訓練，未來將投入林地巡護、盜伐查緝、防火防災、國土綠網、野生動植物監測、步道維護等多元任務，是守護山林與促進生態永續的重要推手。該分署每年度會視缺額持續辦理森林護管員甄試，歡迎對於守護台灣寶貴森林資源有使命感的朋友，屆時踴躍報名參加。
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