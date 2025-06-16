分家產撕裂手足感情 調解會主席：父母心中最大傷痛

分家產造成兄弟姊妹撕破臉？家庭照顧者關懷總會調查，僅3成民眾自認，年老後會獲得子女照顧；台中市神岡區調解委員會主席陳秀美最近分享她調解分家產個案，她感慨當遺產成為傷害家人彼此的利器時，父母心中將留下最大的傷痛。

她說這次調解過程深感挫折，甚至有些心寒。因為大家似乎都忘了，親情是無法用金錢衡量的。在金錢與權力之前，有多少人能看得開？又有多少人能真正將倫理道德、親情關係視為人生的準則？

台中市北區調解委員薛學政表示，他曾受理一件調解案，弟弟申請哥哥共同扶養父母，但哥哥不願出席調解，無法調解此案；據了解，哥哥認為父母分家產不公，對父母積怨已深。

台中市府法制局長李善植表示，民眾如果遇到一般民事事件或刑事告訴乃論事件，可到鄉鎮市調解委員會進行調解。而遺產繼承的調解，也是調解會常見的類型。雖然法律有規定繼承的順位與應繼分，但如果家庭內只論法而沒有情，難免失去溫度，因此，民眾處理家事財產糾紛時，不妨善用調解制度。

神岡區調解會主席陳秀美表示，調解會的近幾年，讓她愈來愈感受到，金錢第一、權力第二、情感最後。

她分享案件也是親情與金錢的糾紛，聲請人是阿蘭媽媽及小兒子、調解的對象是大女兒跟大兒子、二兒子，聲請人阿蘭的丈夫已經逝世多年，但名下遺產存款、股票、保險、土地，共價值3000多萬，一直都無法順利分配給小孩們，怎麼分都會有不公平的聲音出現，致阿蘭已心力交瘁不得已才到調解會提出聲請調解。

陳秀美說，阿蘭的年紀推算，她成長的歲月應是男尊女卑時代，大家以為她孕育4子女，給予孩子們良好的教育，丈夫也留下很多遺產，她應可好好安享晚年，卻不知子女為了爭奪遺產，對母親開始有了抱怨、兄弟姊妹彼此間都有了嫌隙。

最後調解結果，土地分為4份共同持有，現金分為5份，4位子女與阿蘭各一份，陳秀美表示，這次調解讓她深感挫折，甚至有些心寒。