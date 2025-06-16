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中市逾4千筆地無人繼承 總價值119億

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市各地政事務所提供諮詢繼承登記流程及應備文件服務。圖／台中市地政局提供
台中市各地政事務所提供諮詢繼承登記流程及應備文件服務。圖／台中市地政局提供

台中市2025年公告逾期未辦理繼承登記不動產案件，涉及1471位被繼承人，累計達4664筆土地與536棟建物，以2025年公告土地現值計算，土地總價值高達新台幣119億880萬705元。案件不減反增，不少繼承人已到「孫字輩」，協調難度高，若屆期未辦恐歸入國庫。

2025年全國公告逾期未辦理繼承登記案件，土地約7萬2000筆、建物近5000戶，土地面積約3400公頃，估算總價值高達992億元；台中市案件占全國逾期未繼承土地總價值12%，金額可觀。

台中市地政局長曾國鈞說，台中近年地價漲幅大，但逾期未辦理繼承登記的人數卻有增加趨勢。今年公告案件共1471名被繼承人，土地總價值高達119億880萬705元，最常見繼承人不在國內，或是根本不知道可繼承，也有兄弟姊妹因繼承問題談不攏，遲未辦理繼承登記。

曾國鈞說，不少案件的繼承人已延伸到「孫字輩」，家族人數眾多導致難以協調，加上部分民眾不清楚「公同共有」的辦理方式，最終導致案件長年擱置未處理。

據土地法規定，繼承人若在親人過世後逾1年未辦理不動產繼承登記，地政機關將進行公告提醒3個月；若屆期仍未申辦，土地與建物將由地方地政機關列冊管理，自公告日起算15年，仍未完成所有權移轉，案件將移由財政部國有財產署公開標售。標售所得會保留10年供繼承人申領，若屆期仍無人主張，資金最終歸入國庫。

曾國鈞強調，列冊管理並不代表最終一定被標售或歸國有。過去曾有繼承人於列管期間發現土地後成功辦理登記，也有民眾在標售後10年內申領標售價金，也提醒若繼承人眾多，可由部分繼承人先申請登記為「全體繼承人共同共有」，以避免產權被列管或遭標售風險，也免除行政罰鍰。

為協助民眾掌握逾期繼承情況，台中市地政局指出，已優化「158PLUS空間資訊網」，提供未辦繼承列管不動產的圖資，以紅色標註將屆期案件，提醒繼承人盡速辦理，避免財產權益受損。

繼承人 土地標售 台中市

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