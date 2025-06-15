蔡其昌包場「看不見的國家」紀錄片 邀300人看台灣歷史轉折

美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation），以貼近觀察的方式，紀錄台灣首位女性總統蔡英文自競選、執政至卸任的8年歷程；影片聚焦台灣由威權體制邁向民主制度轉型過程，呈現性別平權與同婚合法化等重要改革，立委蔡其昌今天包場邀300人觀賞。

立委蔡其昌表示，這是一部沉重卻極具感動的紀錄片，透過電影，讓大家理解台灣的歷史，知道我們從哪裡來、又該走向何方，更看見過去8年來，蔡英文總統如何堅定守護台灣、引領國家前行。

蔡其昌說，許多人仍記得台灣棒球選手陳傑憲在國際比賽中比出的手勢，與電影名稱「看不見的國家」呼應，雖然在國際現實中，台灣難被完整呈現，但我們仍努力讓世界看見台灣的存在與價值。