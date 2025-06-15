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南投農作LED補助挨批「假支持真限制」 縣府：已放寬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣補助茭白筍等夜間燈照作物改用LED燈具，今年再提高補助經費至400萬元，並放寬曾申請農地滿3年可再次申請。圖／南投縣政府提供
南投縣補助茭白筍等夜間燈照作物改用LED燈具，今年再提高補助經費至400萬元，並放寬曾申請農地滿3年可再次申請。圖／南投縣政府提供

南投縣紅龍果、茭白筍等多使用高壓鈉燈夜間燈照調節產期，縣府基於環保節能，補助農民改用LED燈，但每塊農地僅能申請1次影響汰換意願，縣議員質疑「假支持真限制」。農業處表示，今年加碼補助，並放寬只要間隔3年就可再次申請。

縣議員張婉慈指出，南投是農業大縣，其中茭白筍栽種面積約1600公頃、火龍果逾500公頃，透過夜間使用燈照調節作物產期，延長產季增加產量，縣內葡萄產量也在全國名列前茅，但夜間燈照傳統用高壓鈉燈即鹵素燈，耗電也恐釀光害。

而因高壓鈉燈裝設成本較低，早期農民夜間燈照多使用高壓鈉燈，但其電能轉換成熱能，且為強烈白光，耗電又影響生態；政府近年推廣節能且對生態影響較小的LED燈，但因成本較高，農民卻步，縣府為此提供LED燈具補助來鼓勵汰換。

張婉慈說，縣府基於環保永續，針對茭白筍、紅龍果、葡萄等提供LED燈具補助，但農民抱怨LED折損率高，每塊農地卻又規定不得重複申請，等於補助僅有1次，後續成本完全自負，影響農民汰換改用LED燈具意願，根本是「假支持真限制」。

對此，農業處表示，該LED 燈照補助計畫推動前期，為擴大補助範圍讓更多農民受益，並避免同一農地或農民重複申請，導致資源過度集中，才會規定不得重複申請，補助1次為限；但為鼓勵已汰換的農民續用LED燈，今年已有調整規定。

農業處長蘇瑞祥說，針對LED燈照補助計畫去年編列經費200萬元，並協助約100人改採LED燈具，考量農民申請踴躍及需求，今年將燈照補助總經費提高至400萬元，並放寬規定，先前曾申請燈照補助的農地，只要間隔3年可再次申請。

南投縣補助茭白筍等夜間燈照作物改用LED燈具，今年再提高補助經費至400萬元，並放寬曾申請農地滿3年可再次申請。圖／南投縣政府提供
南投縣補助茭白筍等夜間燈照作物改用LED燈具，今年再提高補助經費至400萬元，並放寬曾申請農地滿3年可再次申請。圖／南投縣政府提供

農民 農地 茭白筍

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