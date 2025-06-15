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中市超過4千筆逾期未登記 土地總價值119億無人繼承

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市各地政事務所提供諮詢繼承登記流程及應備文件服務。圖／台中市地政局提供
台中市各地政事務所提供諮詢繼承登記流程及應備文件服務。圖／台中市地政局提供

台中市逾期未辦繼承登記的不動產，今年公告案件共1471位被繼承人、4664筆土地與536棟建物。根據114年度公告土地現值計算，土地總價值高達新台幣119億880萬705元。地政局長曾國鈞表示，多數繼承人不在國內，或是根本不知道可繼承，導致逾期仍未辦理繼承登記。

地政局指出，依據土地法規定，若繼承人自親人過世起超過1年仍未辦理繼承登記，地政機關將公告3個月提醒辦理；若仍未申請，將由直轄市、縣市政府地政機關自列冊管理開始起算15年，期間若仍未完成所有權移轉，將移請財政部國有財產署辦理標售，標出所得將保存10年供申領，若屆期仍無人主張，最終將歸入國庫。

曾國鈞表示，台中近年地價漲幅大，但逾期未辦理繼承登記的人數並未減少，今年公告案件共1471位被繼承人，但土地總價值高達119億880萬705元，最常見繼承人不在國內，或是根本不知道可繼承，也有兄弟姊妹因繼承問題談不攏，而遲遲未辦理繼承登記。

曾國鈞說，根據民法規定，繼承人必須辦理不動產繼承登記，始能行使處分權利。若繼承人數較多，難以全體同時到場辦理繼承登記，亦可由其中一人以上先行申請登記為「全體繼承人共同共有」，及時完成繼承登記不僅可以避免罰鍰，也能避免不動產被列管，最終面臨公開標售的風險。

繼承人 台幣 台中市

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