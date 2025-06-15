彰化第三處空品管制區 大葉大學周邊9月底開罰空汙違規車

彰化縣環保局推動空品維護區政策，繼彰濱秀傳醫院、員林基督教醫院及員林轉運站後，9月底起也將把大葉大學及學府路周邊區域列入空品管制區，凡出廠滿5年、且逾期1年未完成排煙檢測的柴油大客車、大貨車、及燃油機車都禁止進入該區，違者將依空汙法開罰500元以上、6萬元以下罰鍰。

彰化環保局表示，全縣柴油車超過6萬4千輛、燃油機車高達83萬輛，所排放的粒狀汙染物，及一氧化碳與碳氫化合物，均會汙染空氣品質，危害民眾健康。

為了降低空氣汙染，彰化縣環保局從2022年10月起推動空品維護區政策，首站在彰濱秀傳醫院一帶試辦，由於該區域使用柴油的大卡車、大貨車出入頻繁，成為列入空氣品質維護區首站，禁止出廠5年以上、1年內未定檢的柴油大客貨車進入該區，執行3年來，結合科技執法開罰44件，罰款從500到2000元不等，總罰鍰約4萬元。2024年9月又增設員林市的員基醫院與轉運站周邊，目前還未有違規案件，並加強宣導中。

環保局也決定今年9月30日起要將大葉大學及學府路周邊列入全縣第3處空品管制區，因為大葉大學近年推動綠色校園，是環境教育場域，不僅師生多，也是許多民眾休閒去處，此次不僅管制出廠滿5年、且逾期1年未完成排煙檢測的柴油大客車、大貨車，也把逾期未完成檢測的燃油機車納入。