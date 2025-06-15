影／江啟臣、局長、議員被水上鋼鐵人噴全身濕 他喊很爽

2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動今天在豐原區葫蘆墩公園第五區舉行，立法院副院長江啟臣和台中市議員陳清龍、消防局長孫福佑等人和民眾專心觀賞水上鋼鐵人表演時，鋼鐵人在水域空中逐步靠近來賓區，他突然在空中快速轉身甩尾，江啟臣等人被噴水全身濕，江啟臣喊爽說，這才叫玩水。

今天的水域活動吸引近千名親子報名參加，除了立槳體驗、特色市集，安排全天不斷電音樂演出，另有大台中首次水上鋼鐵人展演及海龍小蛙兵主題親子活動。

主辦單位台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長連小華表示，這是第3年與台中市政府運動局共同辦理立槳水域活動，每年都獲廣大迴響，這次水域體驗首次開放毛孩狗共乘，也增加水岸講解人次，讓不便或害怕下水的民眾可透過教練的操作步驟熟悉該項運動並瞭解水域安全，今年首次邀請水上鋼鐵人在開幕及中午時段展開兩場演出。

水上鋼鐵人表演時，江啟臣和台中市議員陳清龍、消防局長孫福佑、運動局長游志祥、水利局副局長馬名謙等人已穿上救生衣準備體驗立槳。

鋼鐵人在水域空中表演精彩，民眾驚呼連連，表演者逐漸靠近來賓區時，他在在空中快速轉身甩尾， 夾帶水量噴向來賓區，江啟臣等人被噴全身濕，江啟臣說很爽，這才叫玩水，一定要碰水，真正親近鄉土就是下水。