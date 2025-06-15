中捷橘線延伸 啟動可行性評估

台中捷運「七線齊發」，目前多在可行性研究階段，近日各路線進度向前推進。藍線機電工程月底動工，藍線延伸太平可行性研究今年提報交通部，交部5月回函要求補件，市府日前補件；橘線延伸海線可行性研究採購案也在近日決標，啟動可行性評估。

「七線齊發」包含藍線、綠線延伸大坑彰化、機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區環線紫線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線，除了藍線與綠線延伸大坑彰化進度較快，其他5線都在可行性研究階段，捷運工程局表示，「七線齊發」指的是同步規畫審議，並非同時動工完工。

捷工局指出，藍線延伸太平預計採地下化施工，從太平區東平路向西延伸接上藍線B20站，連接台中火車站，共4站、4.66公里，預估經費403億元；市府去年11月提可行性研究至交通部，交部今年2月函復修正意見，市府3月12日再次提送，交通部5月回函要求補上促參評估結果，市府13日完成補件。

橘線延伸海線部分，捷工局表示，可行性研究技術服務採購案5月29日完成評選，6月9日議價、決標，總經費2000萬元，中央補助1170萬元，其餘市府自籌。

捷工局長蘇瑞文說，橘線延伸海線將銜接海線地區重要的觀光景點與人口稠密區，強化台中港、台中機場與市區的交通網；可行性研究啟動後，市府會現地勘查，掌握計畫路廊沿線狀況，評估實際路線、車站位置與系統型式，會加速完成早日報中央審議。

進度最快的藍線上月完成機電工程簽約儀式，預計這個月底就會開工；土建工程分為3個標案，最快於明年底陸續招標，力拚2034年通車。捷工局指出，藍線全長24.78公里，包含8個高架車站與12個地下車站，總經費1615億元。