彰化古蹟奠安宮遷北斗 廖氏診所仍無處去

彰化縣定古蹟北斗奠安宮古廟位於花壇鄉台灣民俗村，北斗奠安宮董事會斥資1億元，籌備將古廟遷回北斗鎮，遷建程序已展開，預計明年6月動工搬遷；至於古廟旁的歷史建築嘉義廖氏診所仍無處去，彰化縣文化局還在找地方安置。

文化局指出，縣府已多次協助北斗奠安宮董事會，依文資法與都市計畫法規定辦理，目前董事會與建築師正式簽約，啟動第一階段修復及再利用計畫；與古廟毗鄰的嘉義廖氏診所，建於昭和12年、台灣首位女婦產科醫師的診所，還在研議去處。

奠安宮古廟籌建清嘉慶1806年，1983年登錄為三級古蹟，當年信徒大會同意遷往台灣民俗村，另蓋華麗新廟。未料民俗村因財務糾紛遭拆除，園區內古建築的彩繪、花窗、青斗石等物件被搬走，掀起搶救潮；台北市政府2004年就把新北投車站月台，搬回北投保存。

奠安宮古廟完好無損，分靈媽祖和香爐等神像、神器沒被搬走，但古廟旁的嘉義廖氏診所就沒那麼好運，這所台灣第一間女醫婦產科，窗戶玻璃被砸破、桌椅和聽診品等骨董級器物被盜。奠安宮董事會籌備搬古廟時，委託專家原磚原瓦搬回北斗奠安宮停車場。

奠安宮表示，已完成停車場地目變更，將續推都市計畫變更，初步規畫現有停車場地下化，地上興建宗教文化園區，興建香客大樓，並保存古廟等，預計明年6月動工，可保存文化資產，為北斗鎮增闢觀光景點。

文化局表示，古廟搬遷案進入第一階段，由建築師團隊調查歷史建築結構和規畫解構，奠安宮籌措1億多元，全額負擔經費，預計3年內依文資法辦理歷史建築修復及再利用計畫的遷建申請，整體遷建工程依計畫核准日起5年內完成，一旦古廟回家，僅存嘉義廖氏診所，台灣民俗村將開發為產業專區，留在專區與搬離成了難題。