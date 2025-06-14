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好消息！台中霧峰「柳豐路」就差這1段 終於要拓寬了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區柳豐路霧工八路口至台74線路段拓寬工程，在市府爭取下，6月11日開工。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區柳豐路霧工八路口至台74線路段拓寬工程，在市府爭取下，6月11日開工。圖／台中市政府提供

台中市霧峰區柳豐路為連接亞洲大學、亞大醫院及霧峰工業區的要道，其中，霧工八路口至台74線段路寬僅5公尺，成為交通瓶頸。市府爭取拓寬，經取得土地、國土署規劃設計，工程總經費1億3368萬元，6月11日開工，預計明年7月完工，提升行車安全。

建設局長陳大田說明，柳豐路從霧工一路至霧工八路，以及台74線至台3線區段都已拓寬，僅剩霧工八路口至台74線下方這一段尚未拓寬，僅有5公尺寬，車輛會車困難，交通事故頻傳。

陳大田指出，建設局在2021年向中央提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，推動此段道路的拓寬工程，在市府建設團隊與地方多方協調努力促成下，成功在2023年底取得路段範圍土地，後續經國土署規劃設計及施工。

建設局表示，柳豐路拓寬工程全長約656公尺，將原本僅5公尺寬的道路拓寬至12公尺，並擴大人行道轉角半徑，增設行人穿越線與交通號誌等設施，工程總經費為1億3368萬元，包括工程費5505萬元、用地費7863萬元，其中由市府自籌7949萬元，其餘由中央補助支應。

陳大田指出，此次工程能順利推展，地主的支持與成全是促成關鍵，市府對地主展現的體諒與配合深表感謝；未來道路完成拓寬後，將大幅改善交通動線，帶來更安全、便捷的通行環境。

另外，建設局為提升柳豐路上光復國民中小學及亞洲大學師生通學安全，同步投入3142萬元推動「霧峰區柳豐路路面及人行道改善工程」，改善範圍自中正路至亞洲大學，內容包含增設實體人行道及優化現有設施，雙側人行道總長度達820公尺，另改善路面長度約600公尺，預計8月完工。

人行道 亞洲大學

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