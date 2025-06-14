南投市辦開墾300年成年禮 行古禮點硃砂跪拜奉茶

南投縣南投市公所今天下午舉行開墾300年成年禮活動，以點硃砂、跪拜奉茶等古禮，象徵青年邁入人生新階段，南投市長張嘉哲勉勵學子找尋自我、邁向未來。

南投市公所指出，根據史料記載，漢人拓墾南投市滿300年，為迎接深具歷史意義的里程碑，公所於張琯溪宗祠舉辦開墾300年成年禮，以歷史與未來交會為主軸，為青年進行成長儀式，並邀請6歲以上學童參與點硃砂、開智慧古禮。

公所表示，成年禮包括擊鼓鳴志、硃砂啟智、跪拜奉茶等古禮，象徵青年邁入新階段、肩負責任、啟動未來。

張嘉哲致詞說，這次活動不僅是回顧歷史，更是與孩子一起邁開未來腳步，讓孩子從文化中找尋自我、理解責任，也為未來注入信心與勇氣。