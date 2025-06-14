快訊

野豬騎士來囉！9歲童「騎豬上學」1分鐘到學校 小路狂飆影片瘋傳

南投市辦開墾300年成年禮 行古禮點硃砂跪拜奉茶

中央社／ 南投縣14日電

南投縣南投市公所今天下午舉行開墾300年成年禮活動，以點硃砂、跪拜奉茶等古禮，象徵青年邁入人生新階段，南投市長張嘉哲勉勵學子找尋自我、邁向未來。

南投市公所指出，根據史料記載，漢人拓墾南投市滿300年，為迎接深具歷史意義的里程碑，公所於張琯溪宗祠舉辦開墾300年成年禮，以歷史與未來交會為主軸，為青年進行成長儀式，並邀請6歲以上學童參與點硃砂、開智慧古禮。

公所表示，成年禮包括擊鼓鳴志、硃砂啟智、跪拜奉茶等古禮，象徵青年邁入新階段、肩負責任、啟動未來。

張嘉哲致詞說，這次活動不僅是回顧歷史，更是與孩子一起邁開未來腳步，讓孩子從文化中找尋自我、理解責任，也為未來注入信心與勇氣。

青年 張嘉哲 南投縣

延伸閱讀

正宮揭內幕遭人夫逼迫護航饅頭媽！ 饅頭媽發聲了

饅頭媽挨罵「知三當三」！男主角打破沈默回應了

粉紅超跑「歷史性右轉」南投人落淚 他們默默付出成推手

白沙屯媽祖回鑾首進南投名間 縣長許淑華：百年盛事

相關新聞

彰化市區某寺廟聳立1支煙囪狂冒煙 讓附近住戶氣到冒煙

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。彰化縣環保局表示，會...

彰化八卦尋仙趣社頭親子全員到齊 觀察獨角仙註定母胎單身

每年6月獨角仙大爆發，彰化縣社頭鄉「2025卦山尋仙趣社頭」系列活動今啟動，第一梯次親子全員到齊沒缺席，探索獨角仙生態和...

陶藝家林明賜想回故鄉展覽 大甲裕珍馨促成硘鄉個展

陶藝家林明賜一句不經意的話「想回故鄉展覽」，大甲裕珍馨三寶館即日起至7月27日起舉辦「硘鄉」特展，讓地方民眾見識林明賜夫...

彰化北斗奠安宮將搬回古廟 也要搬遷嘉義廖氏診所繼續當鄰居

彰化縣定古蹟北斗奠安宮古廟在花壇鄉台灣民俗村，北斗奠安宮董事會籌備搬遷回北斗鎮，得知古廟的芳鄰嘉義廖氏診所無處可去，向文...

彰化縣復康巴士叫車難 縣府規畫3年內增10輛改善

彰化縣目前有78輛小型復康巴士，但縣議員吳韋達質詢時，認為在部分時段仍是一位難求，甚至半夜要搶預約，建議社會處研議改善系...

庇護島變「撞車島」？縣議員批：未考量駕駛人安全

南投縣彰南路新設置行人庇護島屢傳交通事故，縣議員張婉慈質疑庇護島設計未顧及駕駛人視野與轉彎空間，「只保護行人，卻忽略用路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。