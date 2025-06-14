彰化八卦尋仙趣社頭親子全員到齊 觀察獨角仙註定母胎單身

每年6月獨角仙大爆發，彰化縣社頭鄉「2025卦山尋仙趣社頭」系列活動今啟動，第一梯次親子全員到齊沒缺席，探索獨角仙生態和參觀百年古剎清水岩寺，學做襪子寶寶、鳳梨冰茶，體驗社頭鄉的休閒觀光產業特色。

社頭鄉長蕭浚二和鄉民代表會、鄉農會人員，共同主持系列活動開幕典禮。蕭浚二說，系列活動帶領遊客了解社頭清水岩自然生態、社頭鄉人文風情和在地休閒觀光農業，認識社頭進而發現社頭之美，日後可到清水岩周邊的十八彎挑鹽古道、長青自行車道等健身。

開幕式之後，參加的47名親子由導覽員分別帶開，一組前往清水岩寺參觀廟宇建築、聆聽百年寺廟的歷史與傳奇，另一組到清水岩自然生態教室上課。這兩天時雨時晴，獨角仙出沒數量少，協辦單位彰化縣社頭八卦山脈休閒農業協會準備兩隻獨角仙，用鳳梨餵養當作教材，讓親子近距離觀察。

導覽員特地要小朋友仔細看其中一隻獨角仙，雄蟲的雙分叉的巨型犄角較短，6隻腳也較細瘦。導覽員告訴小朋友，這隻獨角仙營養不良，導致犄角和腳都發育不好，雄蟲的犄角是求偶、爭地盤時打鬥主要武器，沒犄角無法搏倒對手，不受雌蟲青睞，這輩子恐怕註定單身。

八卦山夏蟬大鳴大放，親子聽課、看古蹟、觀察獨角仙，很有夏天的味道。社頭鄉農會人員指導使用社頭鄉特色產業織襪製作織襪娃娃鑰匙圈，用八卦山農特產品蜂蜜和鳳梨，製作蜂蜜鬆餅、蜂蜜鳳梨冰茶或醬鳳梨，親子手做體驗社頭鄉物產豐富。