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彰化免費地政魔法屋夏令營 6/16開放報名

中央社／ 彰化14日電

彰化縣政府地政處8月將舉行地政魔法屋夏令營，開放國小二至五年級學生免費參加，藉由DIY、遊戲互動等方式，讓孩子從中學習地政知識，6月16日起開放線上報名。

彰化縣政府今天透過新聞稿表示，地政魔法屋夏令營課程內容結合互動遊戲、實境體驗與創意教學，孩子能在輕鬆有趣氛圍中，認識土地、了解地政及學習不動產常識，培養對公共事務的基本認識與興趣。

根據地政處提供資訊，活動將有3梯次，分別於8月5日員林地政事務所、8月15日鹿港桂花巷藝術村35號教室、8月22日彰化市平和國小舉辦，3梯次均會讓孩子體驗製作專屬的所有權狀。

員林市及彰化市場次另規劃理財桌遊大富翁，藉遊戲強化獨立思考能力，簡化複雜的理財與不動產概念，並讓孩子化身量測小高手；鹿港鎮場次則以記憶大考驗讓孩子認識鹿港歷史地標、介紹地圖元素，並進行地理測量。

地政處表示，夏令營希望藉由玩中學、學中玩方式啟發孩子對地政知識的探索精神，6月16日上午10時起開放線上報名，招生對象為國小二至五年級，免費參加，每梯次提供名額20人。報名連結為https://forms.gle/sMB2ZkfUyLw6FP739

鹿港 夏令營

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