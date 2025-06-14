快訊

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市區某寺廟聳立1支煙囪狂冒煙 讓附近住戶氣到冒煙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。彰化縣環保局表示，會前往稽查了解，如果有違法焚燒或排放，將先行勸導，廟方則稱，紙錢焚化都是經過處理，排放的是水蒸氣，無味無臭。

住這間寺廟附近的陳姓市民指出，這間廟焚燒的金紙化量大，多年前，換裝大焚爐及高煙囪，常利用天雨或暗夜排放，臭味伴著濃煙飄散，附近居民曾向環保局、民代陳情，里長也表示會去溝通，都未見改變。

陳姓市民提供的影片，這間廟的煙囪高達10多公尺，排放出白色的濃煙，直升而上，在焚燒金紙時，還會發出 隆隆聲響。陳姓市民說，廟方自稱使用環保金爐，而且禁化紙錢經過處理，不會造成汙染，但其實還是看得到煙，聞得到臭味。

廟方人員回應表示，廟方使用環保金爐燒紙錢已約10年了，經過水洗處理，再從煙囪排出，排出的是水蒸氣，無味無臭。

彰化縣環保局表示，如果民眾提出檢舉，環保局稽查人員會到場，稽查廟方焚燒紙錢及排煙是否違反環保法令，如果有違規情形，會先予勸導，再不改善才會告發。

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供

臭味 環保局

延伸閱讀

彰化北斗奠安宮將搬回古廟 也要搬遷嘉義廖氏診所繼續當鄰居

彰化埤頭隱藏小吃推薦！ 「稻香路越式燒餅」 埤頭秘密小攤 人氣油炸水煎包很大顆

影／台南仁德鐵工廠火警 3間廠房狂竄濃煙火勢猛烈

疑遭飛彈擊中！德黑蘭機場傳爆炸起火 濃煙狂竄

相關新聞

庇護島變「撞車島」？縣議員批：未考量駕駛人安全

南投縣彰南路新設置行人庇護島屢傳交通事故，縣議員張婉慈質疑庇護島設計未顧及駕駛人視野與轉彎空間，「只保護行人，卻忽略用路...

彰化市區某寺廟聳立1支煙囪狂冒煙 讓附近住戶氣到冒煙

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。彰化縣環保局表示，會...

陶藝家林明賜想回故鄉展覽 大甲裕珍馨促成硘鄉個展

陶藝家林明賜一句不經意的話「想回故鄉展覽」，大甲裕珍馨三寶館即日起至7月27日起舉辦「硘鄉」特展，讓地方民眾見識林明賜夫...

彰化北斗奠安宮將搬回古廟 也要搬遷嘉義廖氏診所繼續當鄰居

彰化縣定古蹟北斗奠安宮古廟在花壇鄉台灣民俗村，北斗奠安宮董事會籌備搬遷回北斗鎮，得知古廟的芳鄰嘉義廖氏診所無處可去，向文...

彰化縣復康巴士叫車難 縣府規畫3年內增10輛改善

彰化縣目前有78輛小型復康巴士，但縣議員吳韋達質詢時，認為在部分時段仍是一位難求，甚至半夜要搶預約，建議社會處研議改善系...

台中好孕專車來了 最多省6千元

台中市「好孕專車」昨天開放線上申請，孕婦搭計程車最多可省下6000元，適用時間為7月1日起至產後6個月，台中市議會並通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。