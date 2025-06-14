彰化市區某寺廟聳立1支煙囪狂冒煙 讓附近住戶氣到冒煙

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。彰化縣環保局表示，會前往稽查了解，如果有違法焚燒或排放，將先行勸導，廟方則稱，紙錢焚化都是經過處理，排放的是水蒸氣，無味無臭。

住這間寺廟附近的陳姓市民指出，這間廟焚燒的金紙化量大，多年前，換裝大焚爐及高煙囪，常利用天雨或暗夜排放，臭味伴著濃煙飄散，附近居民曾向環保局、民代陳情，里長也表示會去溝通，都未見改變。

陳姓市民提供的影片，這間廟的煙囪高達10多公尺，排放出白色的濃煙，直升而上，在焚燒金紙時，還會發出 隆隆聲響。陳姓市民說，廟方自稱使用環保金爐，而且禁化紙錢經過處理，不會造成汙染，但其實還是看得到煙，聞得到臭味。

廟方人員回應表示，廟方使用環保金爐燒紙錢已約10年了，經過水洗處理，再從煙囪排出，排出的是水蒸氣，無味無臭。