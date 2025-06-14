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陶藝家林明賜想回故鄉展覽 大甲裕珍馨促成硘鄉個展

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
陶藝家林明賜與王秋雪夫婦，正在大甲裕珍馨三寶館展示作品，首日吸引眾多人潮參觀。圖／民眾提供
陶藝家林明賜與王秋雪夫婦，正在大甲裕珍馨三寶館展示作品，首日吸引眾多人潮參觀。圖／民眾提供

陶藝家林明賜一句不經意的話「想回故鄉展覽」，大甲裕珍馨三寶館即日起至7月27日起舉辦「硘鄉」特展，讓地方民眾見識林明賜夫婦精湛的陶藝作品，首日展示即吸引眾多人潮參觀，共同感受林明賜與王秋雪對藝術、土地與歲月的深情凝視，與那份陶然自得的生命境界。

林明賜與王秋雪夫婦二人，一同攜手在陶藝路上走過30年，其間為發揚自研陶藝，甚至從鶯歌搬到火炎山後再遷至后里眉山，再幾經搬遷與築窯，最後落腳苗栗大湖；2000年起將工作室更名為「晶柴燒」，林明賜表示，所謂的「晶」是指窯燒3日後，才能燒出結晶釉精彩的「晶花」。

林明賜指出，夫婦二人每次燒窯時，最大的心願就是有柴可以燒，倆人共同築窯、搬柴、守火，歷經3天2夜的不眠不休，只為等待開窯那一刻，期許作品經常能開出「晶花」，最終呈現在眼前那火與土淬鍊出的作品容顏，就是最大的滿止與成就。

應邀舉辦「硘鄉－林明賜、王秋雪 晶柴生活陶藝展」，林明賜說，這不僅是展覽，更像是一次藝術的返鄉，甚至是一場對陶土、柴火與歲月的深情告白，感謝大甲裕珍馨安排在三寶館展出夫婦二人的作品，特別是展覽主題「硘鄉」，尤其是他們首次回到當初學陶藝的故鄉，開展首日林明賜更逐一介紹自己的每一項作品，處處展現手作的溫度與實用的美感，讓觀展者都能大飽眼福。

陶藝 告白

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