彰化北斗奠安宮將搬回古廟 也要搬遷嘉義廖氏診所繼續當鄰居

彰化縣定古蹟北斗奠安宮古廟在花壇鄉台灣民俗村，北斗奠安宮董事會籌備搬遷回北斗鎮，得知古廟的芳鄰嘉義廖氏診所無處可去，向文化局表明願一起遷回北斗加以保存，相關經費概由北斗奠安宮負擔。遷建程序已展開，預計明年6月動工搬遷。

文化局今指出，歷史建築原北斗奠安宮從花壇鄉遷移回北斗鎮，縣府已多次協助北斗奠安宮董事會依照文資法與都市計畫法規定辦理，並釐清文資各階段作業程序，目前董事會與建築師正式簽約，順利啟動第一階段修復及再利用計畫；除了奠安宮古廟，旁邊的廖氏診所也會搬回北斗鎮。

奠安宮古廟籌建清嘉慶年間1806年，1983年登錄為三級古蹟，因內部問題，信徒大會同意遷往台灣民俗村，另蓋華麗新廟。未料民俗村因財務糾紛遭不明人士拆除和搬走園區內古建築的彩繪、花窗、青斗石等物件，當初捐贈古厝、歷史建築的原所有人相當震驚和痛心，紛紛展開搶救，例如台北市政府2004年把新北投車站月台搬回北投保存。

可能破壞古建築和盜取古物的人畏懼神威，台灣民俗村內唯有奠安宮完好無損，分靈媽祖和香爐等神像、神器沒被搬走，奠安宮古廟的芳鄰嘉義廖氏診所就沒那麼好運。廖氏診所是台灣第一間女醫婦產科，窗子玻璃被砸破、桌椅和聽診品等古董級器物被盜。北斗奠安宮董事會籌備搬回古廟時，得知嘉義廖氏診所無處可遷，十分同情，願意連同古廟一併遷建，未來將委託專家原磚原瓦搬運到北斗奠安宮停車場，繼續當鄰居。

北斗奠安宮表示，縣政府團隊協助完成停車場地目變更，董事會繼續推動都市計畫變更，初步規畫現有奠安宮停車場將地下化，地上興建北斗奠安宮宗教文化園區，興建香客大樓，奠安宮古廟等古蹟在旁邊，預計明年6月園區動工，既保存文化資產，也為北斗鎮增闢新觀光景點。