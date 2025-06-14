庇護島變「撞車島」？縣議員批：未考量駕駛人安全

南投縣彰南路新設置行人庇護島屢傳交通事故，縣議員張婉慈質疑庇護島設計未顧及駕駛人視野與轉彎空間，「只保護行人，卻忽略用路人安全」。南投縣工務處表示，將於公路局討論，修改庇護島設計，讓交通更安全。

張婉慈指出，彰南路庇護島是公路局南投工務段施工，設計不僅未真正保障行人安全，反而頻繁造成汽機車碰撞事故，影響駕駛人行車安全。相關單位雖已多次會勘，但事故仍不斷發生，問題未被真正解決，不要等出事了才要補強，這樣只是重複浪費經費、讓民眾受苦。

她質疑，縣府會勘時，並未提供公路局正確的建議，才會導致庇護島施工無安全設施評估，也沒有事故回饋機制，發生事故後，用路人無從求償，「我們保護了行人，但卻犧牲了駕駛人的權益，這公平嗎？」

南投縣工務處長張弘岳回應表示，庇護島相關設施的設計確實有需要檢討的地方，經初步了解，主要問題出在部分路口轉彎半徑不足，車輛進彎時因視線受阻或空間狹窄，容易擦撞設施。他表示，目前已將彰南路該處納入中央「道路交通安全改善計畫」中，後續將針對標誌標線、反光設施、島體配置等進行全面評估與改善。

張弘岳強調，工務處不會因過去的設計問題就停止建設，而是會朝「更安全、更人性化」的方向持續精進，並將與警政、交通等單位合作，確保庇護島真正發揮保護行人的作用，同時不妨礙駕駛人行車安全。

張婉慈也提醒，縣府應在設計初期即納入各方意見，包括駕駛人、在地居民與專業單位，「一次做好、別做兩次工」，才是負責任的態度。