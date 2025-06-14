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彰化縣5名總統教育獎 逆風向上勇敢逐夢事蹟感人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣5名總統教育獎得主靜修國小吳昌玹、曉陽國小許博彥、鹿鳴國中謝至程、溪湖高中林歆璇及大村國中游佩璇等人，獲縣長王惠美接見並頒與1萬元獎金。圖／彰化縣政府提供
彰化縣5名總統教育獎得主靜修國小吳昌玹、曉陽國小許博彥、鹿鳴國中謝至程、溪湖高中林歆璇及大村國中游佩璇等人，獲縣長王惠美接見並頒與1萬元獎金。圖／彰化縣政府提供

彰化縣今年有5位學子榮獲總統教育獎，其中靜修國小的吳昌玹克服身體障礙，在電動輪椅上追夢，用音樂運動照亮人生，他的「我可以，沒關係，我OK！」感動許多人，未來想當計程車司機，要讓客人開心更有自信。

這5名總統教育獎得主分別是靜修國小吳昌玹、曉陽國小許博彥、鹿鳴國中謝至程、溪湖高中林歆璇及大村國中游佩璇等，背後都有勵志向上的感人故事，縣長王惠美接見表揚時，各頒與1萬元獎勵。王惠美讚許他們是學生的表率、社會楷模，也期盼更多青年學子能以他們為榜樣，勇敢追夢、迎向挑戰，一同為彰化寫下更加輝煌的篇章。

這5位總統教育獎得主中，溪湖高中的林歆璇在視力全盲與家庭困境中，仍然以積極態度面對學習。她說，立志成為一位輔導老師，用自己的生活經驗來幫助其他遇到困難的人。

大村國中游佩璇家境清寒，由媽媽獨自撫養5位孩子，她沒有向命運低頭，在自由車賽事中屢創佳績，在全國中等學校自由車公路錦標賽與全中運比賽中共獲得3金1銀2銅的好表現。她說，未來目標是希望可以選上國手出國比賽，希望能在亞運、奧運運動競賽中為國爭光。

鹿鳴國中謝至程一出生就面對身體障礙，卻從未被侷限，用行動展現領導力與責任感，是同儕心中的英雄。他說，感謝學校班導師謝惠文的協助及教學，讓他3年在校時間都很快樂，也很有成就感。

靜修國小吳昌玹克服身體障礙，在電動輪椅上追夢並樂觀地面對生活，用音樂與運動照亮人生，常常用「我可以，沒關係，我OK！」這句話感動了每一個人。他說，未來會更加努力，用勇敢樂觀的心去感染更多人，未來想當計程車司機，當客人不高興的時候或難過的時候，來到他的車子，可以用勇敢樂觀的心去讓客人開心，變得更自信。

曉陽國小許博彥雖然視力受到了影響，卻熱愛學習與創作，還經營YouTube頻道分享自己的成果，積極參與學校活動，是勇於挑戰的最好寫照。他說，獲得總統教育獎是份榮譽，也鼓勵他繼續努力學習，感謝老師跟家長的教導，除了自學音樂以外，也拍攝生活日常的紀錄上傳到YouTube。

彰化縣5名總統教育獎得主，左起鹿鳴國中謝至程、曉陽國小許博彥、靜修國小吳昌玹、大村國中游佩璇、溪湖高中林歆璇，獲縣長王惠美（中）接見並頒與1萬元獎金。圖／彰化縣政府提供
彰化縣5名總統教育獎得主，左起鹿鳴國中謝至程、曉陽國小許博彥、靜修國小吳昌玹、大村國中游佩璇、溪湖高中林歆璇，獲縣長王惠美（中）接見並頒與1萬元獎金。圖／彰化縣政府提供

音樂 運動 計程車司機

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