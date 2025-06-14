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漁民盼了33年 彰化漁港開港
彰化漁民等待33年的彰化漁港，昨天正式啟用，成為彰化縣唯一免候潮港。第一階段開放80艘漁筏泊位，縣長王惠美說，後續仍需中央盡速撥付剩餘3億3500萬元經費，完成南北護岸工程，確保漁民安全泊靠。
彰化縣政府農業處指出，過去受淤砂影響，彰化既有漁港均為候潮港，進出港須配合潮汐。政府1991年規畫彰濱工業區時即預留50公頃作為漁港用地，2015年正式動工，歷經天候不穩、財務困難、廠商倒閉等因素，至今完成約六成碼頭設施。
目前第一階段已啟用80艘泊位，年底預計再開放80艘泊位，未來可縮短漁民出海距離、免除候潮等待。
王惠美指出，海上工程難度高、工程期長，加上國內近年少有新建港口經驗，從設計到環評都充滿挑戰。縣府克服困難完成階段性成果，工程進度將持續推進。
她補充，目前泊區尚有浮動碼頭與曳船道施工中，完工後將容納更多漁船。後續將啟動第二階段及中程計畫，興建完善碼頭、安檢設施、魚市場與綠帶空間，預計最終可容納330艘漁船，成為縣內最大現代化漁港。
農業部漁業署主任秘書繆自昌指出，彰化漁港兼具綠電發展潛力與漁業功能，第一期屬近程建設，中程計畫將擴展基礎設施，北岸提供330艘漁筏停泊，南岸則支援離岸風機建設，打造綠能與漁業共存雙贏局面。
彰化區漁會總幹事陳威谷呼籲中央應履行經費承諾，讓後續工程如期完成。
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