聽新聞
0:00 / 0:00

漁民盼了33年 彰化漁港開港

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，昨天開港啟用，第一階段開放80漁筏泊位。圖／彰化縣政府提供
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，昨天開港啟用，第一階段開放80漁筏泊位。圖／彰化縣政府提供

彰化漁民等待33年的彰化漁港，昨天正式啟用，成為彰化縣唯一免候潮港。第一階段開放80艘漁筏泊位，縣長王惠美說，後續仍需中央盡速撥付剩餘3億3500萬元經費，完成南北護岸工程，確保漁民安全泊靠。

彰化縣政府農業處指出，過去受淤砂影響，彰化既有漁港均為候潮港，進出港須配合潮汐。政府1991年規畫彰濱工業區時即預留50公頃作為漁港用地，2015年正式動工，歷經天候不穩、財務困難、廠商倒閉等因素，至今完成約六成碼頭設施。

目前第一階段已啟用80艘泊位，年底預計再開放80艘泊位，未來可縮短漁民出海距離、免除候潮等待。

王惠美指出，海上工程難度高、工程期長，加上國內近年少有新建港口經驗，從設計到環評都充滿挑戰。縣府克服困難完成階段性成果，工程進度將持續推進。

她補充，目前泊區尚有浮動碼頭與曳船道施工中，完工後將容納更多漁船。後續將啟動第二階段及中程計畫，興建完善碼頭、安檢設施、魚市場與綠帶空間，預計最終可容納330艘漁船，成為縣內最大現代化漁港。

農業部漁業署主任秘書繆自昌指出，彰化漁港兼具綠電發展潛力與漁業功能，第一期屬近程建設，中程計畫將擴展基礎設施，北岸提供330艘漁筏停泊，南岸則支援離岸風機建設，打造綠能與漁業共存雙贏局面。

彰化區漁會總幹事陳威谷呼籲中央應履行經費承諾，讓後續工程如期完成。

彰化漁民盼了33年的彰化漁港，昨天開港啟用，第一階段開放80漁筏泊位。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，昨天開港啟用，第一階段開放80漁筏泊位。記者劉明岩／攝影

彰化漁民盼了33年的彰化漁港，昨天由縣長王惠美主持開港儀式，也是彰化縣唯一的免候潮港。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，昨天由縣長王惠美主持開港儀式，也是彰化縣唯一的免候潮港。記者劉明岩／攝影

王惠美 漁民 彰化

延伸閱讀

等了33年…彰化漁港今天開港 是彰化唯一免候潮港

被中央刪一般補助款 彰化王惠美：顯然不是只有我們會痛

彰化王功漁火節將登場 千人烤蚵、動力火車等歌手輪番開唱

照顧0歲到100歲 斥資2.28億元彰化秀水長照大樓動土

相關新聞

漁民盼了33年 彰化漁港開港

彰化漁民等待33年的彰化漁港，昨天正式啟用，成為彰化縣唯一免候潮港。第一階段開放80艘漁筏泊位，縣長王惠美說，後續仍需中...

台中好孕專車來了 最多省6千元

台中市「好孕專車」昨天開放線上申請，孕婦搭計程車最多可省下6000元，適用時間為7月1日起至產後6個月，台中市議會並通過...

開花期低溫加農村人力老化 荔枝減產逾半市價每台斤百元

今年3月低溫、4月下雨，造成荔枝樹花穗受損，加上農村人口老化的勞動力不足，荔枝產量較去年同期減少5至6成，時值荔枝盛產期...

中捷藍線延伸太平、橘線延伸海線推進度 可行性研究補件、決標

台中捷運「七線齊發」，目前多在可行性研究階段，近日2條線路進度向前推進，藍線延伸太平可行性研究今年提報交通部，交部5月回...

欣賞建築藝術之美 彰化市公所辦「未來城市規劃展」

有志問鼎彰化縣長的彰化市長林世賢，頻頻拋出縣政願景，今天起到7月10日，由市公所與東海大學建築學系在彰化生活藝文館共同辦舉「未來城市規劃展」，包括城市空間美學、彰化藝術生命園區及捷運計畫3大議題，林世賢歡迎民眾前往享受建築藝術之美。

中部夏日限定美食 大里青農種「麻芛」深受歡迎

「麻芛湯」是中部特有夏日限定特色小吃，每年6至9月為盛產期；台中大里青農鄒冠民、石定洋合作種植約一公頃麻芛，在國光花市青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。