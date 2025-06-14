台中好孕專車來了 最多省6千元

台中市「好孕專車」昨天開放線上申請，孕婦搭計程車最多可省下6000元，適用時間為7月1日起至產後6個月，台中市議會並通過回溯3個月提案，經費將增加3000萬元，市府表示將視財源再研議。

台中好孕專車昨天啟動，社會局指出，補助對象為設籍台中的本國孕婦，與配偶設籍台中的外籍孕婦，申請人須持孕婦健康手冊、身分證及產檢或診斷證明，透過「台中通App」線上登記。補助金核發後將直接儲值至App，使用期限為核發日起至預產期後6個月。

社會局表示，好孕專車適用中彰投苗，需使用台中通交易，目前共有台灣大車隊等11家車行、5353輛計程車配合。預估今年將有1萬1200名孕婦受惠，明年也將繼續實施。

市長盧秀燕表示，中央刪減32億元一般性補助款，但市府堅持推動好孕專車，「再苦也不能苦孕婦」，咬牙編列逾億元預算。她強調，雖然台中啟動較晚，卻是全國最便利，媒合車行最多，使用時間也延長至產後半年，相較他縣市仍使用實體卡或票券更為方便。

市議員黃守達昨天提議，市府年初即宣布好孕專車為三大新政策之一，如今拖到7月才上路，應該回溯至4、5、6月生產者也可使用。他指出，桃園市推動類似政策時即有回溯3個月的安排。

黃守達批評，市長將補助款被刪與好孕專車掛勾，但兩者並無直接關聯。若市府不肯回溯，對這段期間生產的孕婦並不公平。

提案獲多數議員附議後，議長張清照裁示照案通過。市府表示尊重議會決議，但初步試算補助回溯3個月，約增加3000萬元支出，對預算造成不小壓力，後續將視整體財源狀況進一步研議。

黃守達最後補充，雖然臨時動議不具強制力，但市府不能忽視多數議員意見，「這是民意的展現」，若執意不採納，後果應自行承擔。