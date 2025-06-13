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開花期低溫加農村人力老化 荔枝減產逾半市價每台斤百元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣黑葉荔枝上市，每台斤70元起跳，往年100元5、6台斤的廉價荔枝已不復見。記者簡慧珍／攝影
彰化縣黑葉荔枝上市，每台斤70元起跳，往年100元5、6台斤的廉價荔枝已不復見。記者簡慧珍／攝影

今年3月低溫、4月下雨，造成荔枝樹花穗受損，加上農村人口老化的勞動力不足，荔枝產量較去年同期減少5至6成，時值荔枝盛產期但市面販售數量少，賣相好的飆到每台斤100元，次級品也有70元的身價，價格比去年高出3成。

荔枝大部分種在山麓，彰化縣從芬園鄉到社頭鄉的八卦山麓盛產荔枝，品種以黑葉荔枝為主，占7成以上，其餘是玉荷包、糯米、玫瑰紅、台農1至7號等新品種荔枝。今年3月氣溫下探攝氏15度，造成部分荔枝花穗停止生長，4月間下夜間幾場大雨打落花穗，荔枝結果率更低。

社頭鄉協和村的八卦山麓種植數百公頃荔枝，村長劉聰波說，除了3月中旬低溫寒害及4月下雨的天氣因素，農村人口老化造成勞動力短缺，年逾70歲的農民見荔枝開花狀況不佳，索性聽天由命，也是荔枝減產的1項主因，即使今年低溫讓荔枝樁象危害大為降低，荔枝收成仍減少5至6成。

劉聰波指出，去年荔枝產地批發價每台斤25至28元，今年量少價揚，每台斤37元至38元，現在應是荔枝成產期，市場荔枝不多，零售價70元起跳，色澤、顆粒、甜度一級的每台斤100元。

陳姓荔枝農表示，荔枝依品種不同，採收期相差15至30天，產量最大的黑葉荔枝已進入產季，約半個月採收完，另有青農種植的綠荔枝、玉荷包等多個品種陸續採收，因產量較少，零售價上看每台斤80元，一級品逾百元，從整體產量來看，今年恐難再現往年100元5斤、6斤的廉價荔枝。

荔枝 老化 低溫

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