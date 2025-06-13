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南投林業分署治理林班融合生態 獲全球建設大獎

中央社／ 南投縣13日電

南投林業分署辦理阿里山事業區第107林班保育治理工程，打造台灣首例層理型水域動物通道，並營造多樣化水域環境，形成立體生態網絡，獲今年全球卓越建設獎環境類銀獎。

農業部林業及自然保育署南投分署辦理「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，陸續獲農業部111年度優良農業建設工程獎治山防災類特優獎、第22屆公共工程金質獎水利類優等獎、國家卓越建設獎金質獎等國內重要獎項。

南投分署今天表示，工程再獲全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）環境類銀獎，是林業署首件獲此國際大獎環境類肯定的工程。

南投分署透過新聞稿表示，頒獎典禮昨天在奈及利亞舉行，南投分署指派集水區治理科長許文奕赴當地參加世界不動產聯合會第75屆世界年會並代表受獎，展現台灣保育治理與永續建設實質成果，提升台灣工程技術在國際舞台能見度，也是生態保育與防災韌性典範。

南投分署表示，此治理工程位於台灣中部加走寮溪流域，為杉林溪周邊受洪災影響嚴重地段，工程採用生態友善治理方式，在防洪減災與生態保育間取得平衡，整體規劃及施作皆以永續發展為核心，並成功整合國際森林驗證、二維動床數值模擬、無人機空拍等科技，提升工程精度並減少環境擾動，朝淨零碳排目標邁進。

南投分署表示，工程設計採用玻璃纖維混凝土仿岩工法，除強化結構穩定性，更打造台灣首例層理型水域動物通道，有效串聯高低差棲地，促進野生動物自由遷徙與棲地連結，營造深潭、急流、淺瀨等多樣化水域環境，植生方面則廣泛運用本土物種，不僅支持棲地復育，也減少碳足跡，預估全案可減碳250公噸。

農業部 南投 動物

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