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中捷藍線延伸太平、橘線延伸海線推進度 可行性研究補件、決標

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
藍線延伸太平將新增4個地下車站，預計耗資403億元，市府今天完成可行性研究補件，再提送交通部審議。圖／台中市政府提供
藍線延伸太平將新增4個地下車站，預計耗資403億元，市府今天完成可行性研究補件，再提送交通部審議。圖／台中市政府提供

台中捷運「七線齊發」，目前多在可行性研究階段，近日2條線路進度向前推進，藍線延伸太平可行性研究今年提報交通部，交部5月回函要求補件，市府今天補件；橘線延伸海線可行性研究採購案也在周一決標，啟動可行性評估。

「七線齊發」包含藍線、綠線延伸大坑彰化機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區環線紫線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線，除了藍線下月動工、綠線延伸大坑彰化進入綜合規畫，其他5線都在可行性研究階段，捷運工程局表示，「七線齊發」指的是同步規畫審議，並非同時動工完工。

捷工局指出，藍線延伸太平預計採地下化施工，從太平區東平路向西延伸接上藍線B20站，連接台中火車站，共4站、4.66公里，預估經費403億元；市府去年11月提可行性研究至交通部，交部今年2月函復修正意見，市府3月12日再次提送，交通部5月回函要求補上促參評估結果，市府今天完成補件。

橘線延伸海線部分，捷工局表示，可行性研究技術服務採購案5月29日完成評選，6月9日議價、決標，總經費2000萬元，中央補助1170萬元，其餘市府自籌。

捷工局長蘇瑞文說，橘線延伸海線將銜接海線地區重要的觀光景點與人口稠密區，強化台中港、台中機場與市區的交通網；可行性研究啟動後，市府會現地勘查，掌握計畫路廊沿線狀況，評估實際路線、車站位置與系統型式，會加速完成早日報中央審議。

台中捷運七線齊發，多數在可行性研究階段，近日藍線延伸太平、橘線延伸海線又有進展。圖／台中市政府提供
台中捷運七線齊發，多數在可行性研究階段，近日藍線延伸太平、橘線延伸海線又有進展。圖／台中市政府提供
橘線延伸海線後將串連台中港、台中機場與市區，可行性研究採購案5月29日完成評選，6月9日議價、決標。圖／台中市政府提供
橘線延伸海線後將串連台中港、台中機場與市區，可行性研究採購案5月29日完成評選，6月9日議價、決標。圖／台中市政府提供

機場捷運 彰化 交通部

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