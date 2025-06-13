欣賞建築藝術之美 彰化市公所辦「未來城市規劃展」

有志問鼎彰化縣長的彰化市長林世賢，頻頻拋出縣政願景，今天起到7月10日，由市公所與東海大學建築學系在彰化生活藝文館共同辦舉「未來城市規劃展」，包括城市空間美學、彰化藝術生命園區及捷運計畫3大議題，林世賢歡迎民眾前往享受建築藝術之美。

市公所表示，「未來城市規劃展」期間，在6月28日上午9時30分舉辦城市導覽、6月29日下午2時則有城市論壇，歡迎民眾至公所網站踴躍報名、透過與學界的對話交流，激盪出創新理念，為彰化開啟下一個百年發展藍圖。

林世賢說，未來彰化市鐵路將高架．同時台中捷運延伸案將在彰化市設4個捷運站，古城的面貌面臨重大轉型與蛻變之際，讓未來充滿了想像，因此，透過官學交流舉辦這次的未來城市規劃展，希望市民為彰化市未來城市發展的也能提出構想和建言。

市公所指出，東海大學建築學系在國內建築學界有崇高地位，系主任曾瑋是第18屆威尼斯建築雙年展的台灣館策展人，本次「未來城市規劃展」展覽主持人郭聖傑為協同策展人，這次與彰化市公所攜手合作，結合建築教育與地方治理，展現跨領域協作的新典範。

協同策展人郭聖傑老師，建築教育不僅是專業知識的傳授，更應與社會議題接軌。學生能參與地方規劃實務，對深化建築學習與強化社會實踐都具深遠意義。

此次展覽布置，彰化城牆展場設計別出心裁，藉以向有300年歷史的彰化古城致敬，規劃展涵蓋城市空間美學、彰化藝術生命園區及捷運計畫等三大主題，對應東海建築學系大二、大三學生的建築設計課程，透過真實城市議題的探討與創意設計的實踐，鼓勵青年學子發揮專業所長，提出具前瞻性與地方關懷的建築提案。