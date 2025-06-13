快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

聽新聞
0:00 / 0:00

欣賞建築藝術之美 彰化市公所辦「未來城市規劃展」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「未來城市規劃展」協同策展人郭聖傑（右）為市長林世賢解說模型概念。記者劉明岩／攝影
「未來城市規劃展」協同策展人郭聖傑（右）為市長林世賢解說模型概念。記者劉明岩／攝影

有志問鼎彰化縣長的彰化市長林世賢，頻頻拋出縣政願景，今天起到7月10日，由市公所與東海大學建築學系在彰化生活藝文館共同辦舉「未來城市規劃展」，包括城市空間美學、彰化藝術生命園區及捷運計畫3大議題，林世賢歡迎民眾前往享受建築藝術之美。

市公所表示，「未來城市規劃展」期間，在6月28日上午9時30分舉辦城市導覽、6月29日下午2時則有城市論壇，歡迎民眾至公所網站踴躍報名、透過與學界的對話交流，激盪出創新理念，為彰化開啟下一個百年發展藍圖。

林世賢說，未來彰化市鐵路將高架．同時台中捷運延伸案將在彰化市設4個捷運站，古城的面貌面臨重大轉型與蛻變之際，讓未來充滿了想像，因此，透過官學交流舉辦這次的未來城市規劃展，希望市民為彰化市未來城市發展的也能提出構想和建言。

市公所指出，東海大學建築學系在國內建築學界有崇高地位，系主任曾瑋是第18屆威尼斯建築雙年展的台灣館策展人，本次「未來城市規劃展」展覽主持人郭聖傑為協同策展人，這次與彰化市公所攜手合作，結合建築教育與地方治理，展現跨領域協作的新典範。

協同策展人郭聖傑老師，建築教育不僅是專業知識的傳授，更應與社會議題接軌。學生能參與地方規劃實務，對深化建築學習與強化社會實踐都具深遠意義。

此次展覽布置，彰化城牆展場設計別出心裁，藉以向有300年歷史的彰化古城致敬，規劃展涵蓋城市空間美學、彰化藝術生命園區及捷運計畫等三大主題，對應東海建築學系大二、大三學生的建築設計課程，透過真實城市議題的探討與創意設計的實踐，鼓勵青年學子發揮專業所長，提出具前瞻性與地方關懷的建築提案。

今天起到7月10日，彰化市公所與東海大學建築學系在彰化生活藝文館共同辦舉「未來城市規劃展」，圖為位在成功路與永樂街交界區塊的未來城市規劃模擬圖之一。記者劉明岩／攝影
今天起到7月10日，彰化市公所與東海大學建築學系在彰化生活藝文館共同辦舉「未來城市規劃展」，圖為位在成功路與永樂街交界區塊的未來城市規劃模擬圖之一。記者劉明岩／攝影

火葬場 威尼斯建築雙年展

延伸閱讀

大雷雨轟彰化、雲林、嘉義 持續至下午3時15分

被中央刪一般補助款 彰化王惠美：顯然不是只有我們會痛

火葬場說明會引發衝突 彰縣府：廣蒐民意送環評審查

彰化王功漁火節將登場 千人烤蚵、動力火車等歌手輪番開唱

相關新聞

中捷藍線延伸太平、橘線延伸海線推進度 可行性研究補件、決標

台中捷運「七線齊發」，目前多在可行性研究階段，近日2條線路進度向前推進，藍線延伸太平可行性研究今年提報交通部，交部5月回...

欣賞建築藝術之美 彰化市公所辦「未來城市規劃展」

有志問鼎彰化縣長的彰化市長林世賢，頻頻拋出縣政願景，今天起到7月10日，由市公所與東海大學建築學系在彰化生活藝文館共同辦舉「未來城市規劃展」，包括城市空間美學、彰化藝術生命園區及捷運計畫3大議題，林世賢歡迎民眾前往享受建築藝術之美。

中部夏日限定美食 大里青農種「麻芛」深受歡迎

「麻芛湯」是中部特有夏日限定特色小吃，每年6至9月為盛產期；台中大里青農鄒冠民、石定洋合作種植約一公頃麻芛，在國光花市青...

台中殯葬管理自治條例修改二讀通過 私設靈堂亂象難解

台中崇德殯儀館周遭有許多非法私人靈堂，居民反映干擾生活，議員提案修改殯葬管理自治條例，放寬條件促使私人靈堂合法化，今天市...

最冷3月襲荔枝園 南投果農：整年心血泡湯了

南投荔枝三月花期遭遇強烈寒流侵襲，產量大減至僅剩三至五成。農業部公告啟動天然災害現金救助，包含黑葉、玉荷包、糯米與玫瑰紅...

等了33年…彰化漁港今天開港 是彰化唯一免候潮港

彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位，不過，縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。