中部夏日限定美食 大里青農種「麻芛」深受歡迎

「麻芛湯」是中部特有夏日限定特色小吃，每年6至9月為盛產期；台中大里青農鄒冠民、石定洋合作種植約一公頃麻芛，在國光花市青年農民直銷站販售，一把1斤裝售價50元，深獲歡迎；鄒冠民上周在大里高中舉辦的台中體育嘉年華會展售麻芛地瓜湯，準備200碗，很快就銷售一空。

麻芛是黃麻的嫩葉及嫩芽，早年農民惜福，把苦味很重的麻芛去除葉脈、搓揉葉片，可加入地瓜和小魚乾等煮成湯，成了中部特有的夏日佳餚。

鄒冠民說，日據時期由於需要大量麻袋包裝運送米、糖，所以在台中鼓勵種植；麻的梗皮用來做麻繩、麻布袋，留下來的嫩葉便被惜福的農民作為食物，煮成湯並加入地瓜，成為消暑佳餚，拌入白飯更有飽足感，是深受農民歡迎的田間點心之一。

鄒冠民說明，他和石定洋會種麻芛，是因為有老人家就愛這一味，還有小吃攤、自助餐店也有需求，越種越多，如今約有一公頃的規模；麻芛以前的「麻芛」比較苦澀，後來經過改良後的品種「甜麻仔」，口感則較甘甜爽口。麻芛栽培不難且耐熱，產季通常5月到9月。