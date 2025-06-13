台中殯葬管理自治條例修改二讀通過 私設靈堂亂象難解

台中崇德殯儀館周遭有許多非法私人靈堂，居民反映干擾生活，議員提案修改殯葬管理自治條例，放寬條件促使私人靈堂合法化，今天市議會二讀通過。市府表示，尊重議會提案，不過從實務來看，放寬合法條件恐難解決亂象，相信崇德殯儀館改建完成會有較大改善。

崇德殯儀館是台中市區最重要的殯儀館，設有18間禮廳，由於數量不足，不少喪家無禮廳可用，會館業者便在殯儀館周遭開設私人禮廳、靈堂，依照現行法規，這些禮廳靈堂都屬非法，市府無法納管，數量氾濫，附近居民抱怨大量禮廳靈堂干擾生活。

國民黨籍議員陳政顯、張瀞分、吳瓊華、張廖乃綸等人在法規委員會提案，修改台中市殯葬管理自治條例第6條，「單獨設置禮廳及靈堂不得小於1公頃，但位於都市計畫範圍內殯葬專用區、殯儀館周界起算範圍500公尺內，不得小於1000平方公尺」。

台中市議會今天開議案二讀會，部分議員反對此案，國民黨籍議員陳文政表示，殯儀館周邊土地飽和，超過1000平方公尺的土地就一兩塊，這個法案是要圖利個別地主？同黨議員劉士州認為，市府馬上就要改建崇德殯儀館，何必急於一時，應該等改建完成再思考修法較合理。

陳政顯表示，提案的用意是希望盡量讓殯儀館周為禮廳靈堂合法化，事實上都市計畫法的台中市施行自治條例中，已規範商業區可以單獨設置禮廳靈堂，但民政局怠惰，不讓鄰近的商業區設置，加上殯儀館量能不足，才導致氾濫亂象；修法既是要讓私設禮廳靈堂方便納管，也讓都市計畫法與殯葬自治條例一致，說圖利是誤導視聽。

國民黨籍議員李中說，目前的崇德殯儀館無法符合市民需求，才讓周邊出現許多不合法的殯葬設施，這個產業已經形成，市府既然不好處理，就由議會修法，讓有意合法的經營者有合法管道，否則所有人都不合法，豈不是踐踏法律？看到社會上有需求，能不解決嗎？

台中市長盧秀燕表示，據她了解，六都中其他五都都沒有放寬，因為都會地區民眾對生活品質有較高要求，市府也主張維持現狀，既然是議會提案，市府只能尊重。議長張清照宣布，此次修法照案通過，但市府要加強溝通，滿足市民對殯葬設施的需要。

民政局長吳世瑋指出，這次修法雖然沒有法律疑義，想以此解決崇德殯儀館周遭私設靈堂的問題，恐怕不太實際，市府還是會依照過去慣例，私設禮廳靈堂只要不從事「殮、殯、祭、奠」等明確儀式，就不開罰；崇德殯儀館改建工程明年開工，相信完工後能大幅增加量能，改善非法殯葬設施亂象。