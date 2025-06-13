最冷3月襲荔枝園 南投果農：整年心血泡湯了

南投荔枝三月花期遭遇強烈寒流侵襲，產量大減至僅剩三至五成。農業部公告啟動天然災害現金救助，包含黑葉、玉荷包、糯米與玫瑰紅等品種，自即日起至6月18日止，開放農民向所在地公所申請補助。

南投縣荔枝種植面積逾1300公頃，為全台第三大產區，主要分布於南投市、草屯鎮及中寮鄉。當地農民反映，今年三月低溫持續13天，氣溫多日低於攝氏14度，嚴重影響荔枝開花與授粉，導致結果率偏低。由於荔枝產量與收成直接綁定開花狀況，不少果農預估，今年收成僅為正常年份的三至五成，甚至有人選擇放棄採收。

立委馬文君日前與農糧署人員前往草屯、中寮等地勘災，傾聽農民意見。她指出，荔枝農每年仰賴春季開花結果維持全年生計，如今因天災導致收成大減，恐造成經濟壓力。她呼籲中央單位加快補助流程，並檢討現行救助門檻與金額，保障農民權益。

南投縣政府農業處表示，依農業部公告，本次符合救助條件的荔枝品種分別有：黑葉、玉荷包、糯米與玫瑰紅。災損面積達20%以上者，可申請現金救助，其中黑葉每公頃補助6萬2000元，其餘三種品種每公頃補助10萬元。申請農民須備妥身分證、地籍謄本、印章與農會帳戶等資料，向土地所在地鄉鎮市公所提出申請。