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等了33年…彰化漁港今天開港 是彰化唯一免候潮港

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。圖／縣府提供
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。圖／縣府提供

彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位，不過，縣長王惠美在開港儀式中表示，後續仍需中央盡速撥付3億3500萬元剩餘經費，來完成南北護岸工程，讓漁民不再受潮汐限制，能夠安全停泊。

彰化縣政府農業處指出，受淤砂影響，彰化縣既有漁港都是候潮港，政府1991年規劃彰濱工業區時，即預留50公頃土地作為彰化漁港預定地，2015年動工，卻因天候惡劣、財務困難及廠商倒閉等因素，終於至今完成60%碼頭，今天開港第一階段啟率先啟用80艘泊位，第二階段預定年底再開放160艘泊位，屆時可縮短漁民出海距離，並免候潮進出，以節省油料及時間， 改善漁民漁撈作業便利性，並增進漁民收益。

彰化漁港今天上午在大雨中舉行開港儀式，縣長王惠美表示，彰化漁港工程分兩期施作，由於海上工程的施工難度極高，且必須嚴格配合天氣條件，導致整體工期冗長且耗時，加上近年少有新建港口經驗可供參考，縣府團隊要克服水利設計和環評等挑戰。

王惠美指出，漁筏停泊區目前還有一座浮動碼頭和曳船道仍在施工中，完工後，將可容納更多漁船，大幅提升漁民作業便利性，待第一階段工程完成後，接下來將立即啟動第二階段工程及中程計畫，漁港將逐步興建完善碼頭設施、安檢設施、魚市場及緩衝綠帶，全面健全彰化漁港的功能，屆時這座漁港將可容納多達330艘漁船，成為彰化縣內最具規模的現代化漁港。

農業部漁業署主任秘書繆自昌表示，彰化漁港不僅具有良好的綠能環境可以發展綠電，同時可以兼顧漁民生活，從2015年到2024年是彰化漁港第一期的近程計畫，第二期的中程計畫是擴展彰化漁港基礎建設，在北岸提供330艘漁筏作業與停泊，南岸讓離岸風機的綠能建設能夠順利營運，南北停泊區各司其職，讓漁民與光電業者擁有雙贏局面，漁業署未來將持續與縣府合作，讓彰化漁港建設能逐步完善，讓漁民都能賺大錢。

彰化區漁會總幹事陳威谷表示，漁民等了33年，從小等到大，彰化漁港終於見證到歷史重要的一刻，甚至到現在第一階段才陸續完成，漁港完工將提供漁民的便利及安全，也期許中央不要吝嗇，曾經承諾的經費也要陸續到位，不要讓漁民再等33年，期待在10年內能夠完成，中後期的開發階段還是要繼續來完成。

彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，由縣長王惠美（前排左5）等人主持儀式，彰化漁港是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，由縣長王惠美（前排左5）等人主持儀式，彰化漁港是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。圖／縣府提供
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位。圖／縣府提供
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位，漁民歡天喜地。記者劉明岩／攝影
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今天開港啟用，是彰化縣唯一的免候潮港，今天開港第一階段先開放80漁筏泊位，漁民歡天喜地。記者劉明岩／攝影

碼頭 漁民

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