台中好孕專車7月上線…議員籲回溯3個月市府點頭

台中市政府推出好孕專車，7月起實施，孕婦搭乘計程車最多省6000元，適用期限從7月1日到產後6個月。議員提議，市府今年初就答應推出政策，下個月才上線，應該要回溯3個月，否則對部分市民不公，獲大會通過。市府表示，遵照議會決議，粗估經費會增加3000萬元。

台中市府今天舉辦好孕專車啟動儀式，社會局表示，孕婦今天起可透過台中通App申請，7月1日實施，可用到預產期後6個月，搭乘計程車每趟補助最高200元，最多30趟，目前可在11家車行使用，預估有1萬1200人受惠，從申請到使用採全線上。

台中市議會今天開會，民進黨籍議員黃守達提出臨時動議，要求市府將好孕專車的使用資格回溯3個月；原本7月以前生產的婦女無法申請好孕專車，若能往前回溯，4、5、6月生產的婦女也可以申請使用。

黃守達表示，台中的好孕專車已經比其他五都慢，市府今年1月宣布好孕專車是3大新政策之一，卻拖到7月才實施，還不回溯，以桃園為例，宣布後也有回溯3個月；市長盧秀燕雖說一般性補助款被刪沒錢回溯，但這個政策與一般性補助款沒有必然連結。