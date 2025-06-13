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3爆款小物！台中北區清潔隊曝：回收廢棄雨傘製成的
廢棄雨傘也能化身實用的環保小物！台中市環保局北區清潔隊發揮創意巧思，以回收廢棄雨傘的傘面，製作環保購物袋，摺疊後攜帶使用方便，剩餘傘面製成飲料杯套，雨傘支柱可作為手杖，這3項環保小物還能當宣導品兌換，深受民眾歡迎。
北區清潔隊隊長張明哲說，北區清潔隊每月回收約20支廢棄雨傘，過去回收要先去除傘面當成廢棄物丟棄，傘架則回收處理，因覺得傘面色彩豐富及具有防水性，丟棄十分可惜，因此請隊員協助拆除骨架，保留完整傘面，並將傘面清洗乾淨及晾曬後裁剪及縫製成購物袋；另外，特別選用底部有止滑墊的廢棄長柄雨傘，拆除雨傘骨架，製成手杖。
隊員陳素女表示，她負責設計與手工車製，多餘布料則可縫製提手固定在袋口兩側，並在袋口處縫上魔鬼氈避免內容物掉出，再經由特殊摺疊收納手法，製作購物袋內部小收納袋，變成獨一無二之環保購物袋；剩餘傘面則參考超商套杯裁剪，車縫邊緣再加上提袋縫合於兩側，就變成特製之飲料杯套。
環保局指出，經由廢棄雨傘回收再製的購物袋及手杖日前在北區莒光社區舉辦宣導活動時作為兌換宣導品，市民憑廢乾電池兌換，吸引市民熱情響應，因數量有限，不到1小時就被兌換完畢。
環保局長陳宏益表示，垃圾減量最好方式就是作好資源回收，發揮創意及巧思，妙手變化為實用物品，賦予回收物新風貌、新生命，共同響應「減量化」、「再使用」及「再循環」，也希望市民一起實踐「重視環保、提升環境品質」，攜手邁向永續綠生活的目標。
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