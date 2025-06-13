台中好孕專車今起登記！ 7月1日上線造福上萬孕婦

台中市政府推出好孕專車，7月1日開始孕婦或產後6個月內的媽媽都可使用，搭乘計程車每趟最多抵免200元，最多補助30趟次，補助總額6000元。市長盧秀燕說，台中好孕專車採取全線上申請、使用，媒合車行多達11家、5000多輛，是全國最優。

台中市政府今天舉辦好孕專車啟動儀式。社會局指出，補助對象是設籍台中的本國孕婦與配偶設籍台中的外籍孕婦，須持孕婦健康手冊、身分證、產檢證明或診斷證明書，使用台中通App線上申請，今天上午10時起開放申請，通過後乘車金存入台中通，使用時間為核發日到預產期後6個月。

社會局表示，好孕專車在中彰投苗都可使用，孕婦搭乘計程車下車時，打開台中通點選「好孕專車」或「卡證」進入乘車金使用頁面，以手機鏡頭掃描計程車的行動條碼，確認搭乘資訊完成交易；目前可使用的車行共11家、5353輛計程車，包含台灣大車隊等大型車行，詳情可至社會局官網查閱。

盧秀燕說，自己是2個孩子的媽媽，最能親身體會孕婦的辛苦，包含經濟上的支出與身體上的不舒服，她上任後一直希望減輕孕婦負擔，不過要克服不少問題，比如預算，台中每年孕婦約1.8萬人，每人6000元就是上億元，此外技術上也有困難，媒合孕婦與計程車需要複雜的技術。

盧秀燕表示，感謝各局處的努力克服技術困難，市府也咬牙編出預算，儘管32億元一般性補助款被中央刪減，再苦不能苦孕婦。台中的好孕專車雖然比較慢，卻是全國最優，採取全線上操作，不是他縣市常用的實體卡片或票券，對孕婦或車行都很方便，媒合到多達11家車行，使用時間也拉長到產後6個月。