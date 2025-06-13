石岡情人木橋園區地主業者租金談不攏 竟公告封路開撕

台中市石岡區食水嵙休閒園區的情人木橋園區，最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，索性將橋尾封起來禁止通行，因而影響園區內7、8家卡拉OK、碳烤店及咖啡店等業者的營運，雙方昨天互貼公告發生爭執，地主表示多年來未收到補償性租金，而業者則說是受COVID-19 疫情影響，園區未有營業以致沒有提供地主租金。

石岡區長劉素幸表示，園區是當初推動「一鄉一休閒」而規劃，面對雙方產生租金的糾紛，石岡區農會對此也表示無奈，強調目前區公所已先停止園區內相關活動，後續將俟地主與園區內攤販店家達成租金協議，且同意公所使用後再規劃辦理活動推廣觀光。

劉素幸並說，先前區公所曾在情人木橋區舉辦石岡花漾藝術燈節，與地主也簽有合5年合約，因合約至今年5月到期，去年底園區傳出租金糾紛，區公所即不在園區內設置燈飾，今年則將回歸在東豐綠廊自車道及石岡旅客服務中心周邊辦理，不再跨到情人木橋區。

石岡區農會總幹事張東海指出，921地震後，政府為振興地方觀光與經濟，由石岡區農會配合推動「一鄉一休閒」，於2000年取得地主同意，雙方簽約9年，由地主提供土地，農會及公所分別在食水嵙休閒園區內興建水車、木小屋及情人木橋等公共設施，以吸引遊客到訪。

後來合約到期，該區土地即回歸地主自行出租或經營，其他的地主分別將土地出租經營卡拉OK、碳烤店及咖啡店等業者投入經營，由於提供土地興建公共設施的地主沒有收入，攤商業者即提供補償性租金給該地主，只是受COVID-19 疫情影響，業者因此沒有營業，也就沒有提供地主租金，雙方因此產生糾紛；。