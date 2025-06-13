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石岡情人木橋園區地主業者租金談不攏 竟公告封路開撕

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
石岡情人木橋園區最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，雙方索性公告將橋尾封起來禁止通行。圖／民眾提供
石岡情人木橋園區最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，雙方索性公告將橋尾封起來禁止通行。圖／民眾提供

台中市石岡區食水嵙休閒園區的情人木橋園區，最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，索性將橋尾封起來禁止通行，因而影響園區內7、8家卡拉OK、碳烤店及咖啡店等業者的營運，雙方昨天互貼公告發生爭執，地主表示多年來未收到補償性租金，而業者則說是受COVID-19 疫情影響，園區未有營業以致沒有提供地主租金。

石岡區長劉素幸表示，園區是當初推動「一鄉一休閒」而規劃，面對雙方產生租金的糾紛，石岡區農會對此也表示無奈，強調目前區公所已先停止園區內相關活動，後續將俟地主與園區內攤販店家達成租金協議，且同意公所使用後再規劃辦理活動推廣觀光。

劉素幸並說，先前區公所曾在情人木橋區舉辦石岡花漾藝術燈節，與地主也簽有合5年合約，因合約至今年5月到期，去年底園區傳出租金糾紛，區公所即不在園區內設置燈飾，今年則將回歸在東豐綠廊自車道及石岡旅客服務中心周邊辦理，不再跨到情人木橋區。

石岡區農會總幹事張東海指出，921地震後，政府為振興地方觀光與經濟，由石岡區農會配合推動「一鄉一休閒」，於2000年取得地主同意，雙方簽約9年，由地主提供土地，農會及公所分別在食水嵙休閒園區內興建水車、木小屋及情人木橋等公共設施，以吸引遊客到訪。

後來合約到期，該區土地即回歸地主自行出租或經營，其他的地主分別將土地出租經營卡拉OK、碳烤店及咖啡店等業者投入經營，由於提供土地興建公共設施的地主沒有收入，攤商業者即提供補償性租金給該地主，只是受COVID-19 疫情影響，業者因此沒有營業，也就沒有提供地主租金，雙方因此產生糾紛；。

石岡區公所指出，最近接獲許多民眾打電話到1999投訴，表示無法進入情人木橋園區，但由於情人木橋園區屬私人土地，因地主與園區內攤販的租金問題尚無共識，使得園區目前封閉，公所無奈期盼雙方能早日協調解決。

石岡情人木橋園區最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，雙方索性公告將橋尾封起來禁止通行。圖／民眾提供
石岡情人木橋園區最近因地主與園區內的經營業者就補償性租金談不攏，雙方索性公告將橋尾封起來禁止通行。圖／民眾提供

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