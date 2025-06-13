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彰化保育石虎 全台第3個完成立法
彰化縣議會昨三讀通過「石虎保育自治條例」，成苗栗、台中後，全台第三個完成立法的縣市，將設立保育委員會、規範工程審議、推動友善耕作與生態補償，提升石虎棲地保護效能。
根據縣府規畫，未來位於石虎熱區，包括台14線與國道3號以東，包括芬園鄉、彰化市、和美鎮等地、開發面積逾1公頃或新闢道路長度超過1公里的公共工程，都須向保育委員會諮詢，並調整設計與施工方式，採取生態友善工法。縣府也將推動石虎友善耕作與社區參與獎勵制度，參與保育工作的農民可申請生態服務給付。
提案議員楊子賢表示，此條例從2023年提出草案起歷時兩年，整合專家、民間團體與各界意見，最終由農業處提出行政版本，順利完成立法。
他強調，這是府會合作的典範，有助建立更完善的保育與監測機制，並深化公眾參與與環境教育。
石虎長期觀察者羅志成指出，石虎曾在彰化於60至80年代滅絕，近年族群才逐漸回穩。條例通過象徵保育工作進入新階段，未來將有助爭取中央資源，各局處也可依法參與與督促保育行動。而過去中央已訂九項給付措施，彰化僅執行三項，未來也應檢討擴大實施。
大葉大學副教授賴伯琦提醒，石虎棲地與人類生活環境密切相關，數量減少反映淺山生態惡化，終將影響人類生活。他肯定條例通過對中部保育具關鍵意義。
當地同安國小也響應保育行動，小朋友演出行動劇「不要三殺」，提醒民眾避免「路殺、犬殺、毒殺」，共同為石虎打造更安全的生存環境。
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