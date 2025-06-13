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台中水湳轉運中心明年2月竣工 下半年拚委外營運

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中水湳轉運中心耗資46億餘元，目前工程進度逾78%，預計明年2月27日竣工。記者陳敬丰／攝影
台中水湳轉運中心耗資46億餘元，目前工程進度逾78%，預計明年2月27日竣工。記者陳敬丰／攝影

台中水湳轉運中心預計明年2月底竣工，議員昨現勘，擔心未銜接國道，未來恐大塞車，影響業者進駐意願。交通局長葉昭甫說，將整合國道客運、市區公車、捷運等，採ROT委外營運，保留二期BOT基地，研議分開或綁定招商；未來一樓規畫車種分流，避免塞車，轉運中心銜接國道可行性研究研計7、8月完成。

葉昭甫表示，水湳轉運中心肩負疏導水湳經貿園區交通的任務，匯集中清交流道附近28條國道客運路線，轉運中心在地下1樓預留介面，穿堂層未來可與機場捷運橘線銜接。

議員陳政顯、謝家宜與楊大鋐擔心，轉運中心銜接國道前，會有交通瓶頸期，甚至影響客運業者進駐。葉昭甫指出，在三、四樓預留進出國道的銜接空間，一樓規畫不同車種動線分流，也有設計道路退縮留出車道空間，降低交通衝擊，初步調查客運業者28家有意願進駐。

議員也擔心，轉運中心未來聚集客運路線，大量大客車從國道匯入平面道路。再進入轉運中心，周邊恐怕大塞車。市府表示，一樓有11條市區公車路線，可銜接中捷綠線文華高中站、文心櫻花站；市府規畫在轉運中心西南側，以空中廊道連接會展中心，已先預留出銜接空間，待定案施作。

市府指出，水湳轉運中心工程經費46億1544萬元，目前進度78.78%，較預定超前2.5%。葉昭甫說，轉運中心本體採ROT委外，只須室內裝修就可經營，轉運中心旁空地留作二期BOT委外開發，可作為商辦或商場，預估投資金額逾百億元，預計下半年找到經營團隊，明年竣工同步點交。

葉昭甫指出，轉運中心銜接國道1號可行性研究有三種方案，第一接上台74線再進入北屯二交流道，第二直接連接大雅交流道，第三在大雅交流道南側另闢半直接式匝道接上國1主線。預計7、8月完成後辦地方說明會，再提中央盼盡速審查。

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