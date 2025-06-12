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挑戰6都最苗條 盧秀燕秀副手年輕帥照 網轟動：張信哲？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚還PO出副市長鄭照新年輕時的帥照，引起全網轟動。圖／翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕今晚還PO出副市長鄭照新年輕時的帥照，引起全網轟動。圖／翻攝自盧秀燕臉書

「2025台中星燃計畫、終結超重挑戰」今啟動，台中市長盧秀燕點名六都最有分量的台中市副市長鄭照新參加，今晚還PO出鄭照新年輕時的帥照表示，台中要挑戰六都最苗條，希望他可以瘦回當年神似「張信哲」的帥樣，引起全網轟動。

很多網友看到鄭照新年輕帥照，紛紛表示「真的很帥！」、「請信哲副市長，來一首信仰」、「張信哲和吳彥祖合體概念」，還釣出「鄭副市長以前真的有洛城張信哲的綽號！歌聲也很張信哲歐」；也有的認為「應該要跟勞工局申請職業傷害的補助」、「哥，回不去了」等。

盧秀燕表示，台中派出（曾經）瘦的鄭照新副市長，鼓勵大家一起健康瘦；過去，台中被評為「六都最胖」的城市，近期台中大躍進，成為「六都第二瘦」，台中關心自己的健康，願意一起動起來。

盧秀燕指出，台中要挑戰六都最苗條，市府特別推出總獎金120萬元的「減重獎勵挑戰賽」，歡迎BMI超過24的市民朋友們來報名挑戰，只要達標，就有機會拿獎金、抽好禮，一起瘦得開心。鄭照新也被她點名參賽，秀出他年輕時的帥照，希望他可以瘦回當年神似「張信哲」的帥樣，全力以赴為健康努力。

「台中星燃計畫、終結超重挑戰」活動6月16日登場，對象為BMI超過24的市民，減重達標者可參加抽獎或獲高額獎金。詳細活動資訊可至衛生局網站或臉書專頁「台中市衛生局-健康小衛星」 查詢。

鄭照新 衛生局

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