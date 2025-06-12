聽新聞
0:00 / 0:00
台中公益路施工樹倒正巧砸中1轎車 駕駛被嚇哭…廠商要賠了
台中市南屯區公益路二段，今天下午4時許，突然有一棵路樹倒塌，砸中車道上一輛紅色轎車，嚇壞車內2人，幸2人沒有大礙；南屯區公所表示，人行道施工不慎導致路樹倒塌，已派員移除樹木，恢復交通，施工廠商已和車主協商賠償事宜，承諾會賠償。
附近居民表示，聽到一聲「砰」，出門查看，發現一輛在內側車道停等紅燈的紅色轎車已被路樹砸到，幸好不是被主幹砸到，車上兩人逃過一劫，引擎蓋有凹陷受損，可能是太突然了，車上二人都嚇壞了，駕駛還嚇到哭。
南屯區公所表示，公益路目前正在進行人行道改善工程，今天下午廠商進場打除人行道時，因施工不慎導致一棵行道樹倒塌，樹尾壓到一輛轎車，所幸未造成車內人員受傷。
市府獲報後，已要求施工廠商立即調派機具移除樹木，警方也到場疏導車流，目前已恢復交通順暢。施工廠商已在現場與車主協商賠償事宜，承諾會賠償車主損失，並至派出所製作筆錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言