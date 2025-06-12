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台中公益路施工樹倒正巧砸中1轎車 駕駛被嚇哭…廠商要賠了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區公益路二段今天下午發生一棵路樹倒塌，砸中紅色轎車，嚇壞車內2人，幸2人沒有大礙。圖／南屯區公所提供
台中市南屯區公益路二段今天下午發生一棵路樹倒塌，砸中紅色轎車，嚇壞車內2人，幸2人沒有大礙。圖／南屯區公所提供

台中市南屯區公益路二段，今天下午4時許，突然有一棵路樹倒塌，砸中車道上一輛紅色轎車，嚇壞車內2人，幸2人沒有大礙；南屯區公所表示，人行道施工不慎導致路樹倒塌，已派員移除樹木，恢復交通，施工廠商已和車主協商賠償事宜，承諾會賠償。

附近居民表示，聽到一聲「砰」，出門查看，發現一輛在內側車道停等紅燈的紅色轎車已被路樹砸到，幸好不是被主幹砸到，車上兩人逃過一劫，引擎蓋有凹陷受損，可能是太突然了，車上二人都嚇壞了，駕駛還嚇到哭。

南屯區公所表示，公益路目前正在進行人行道改善工程，今天下午廠商進場打除人行道時，因施工不慎導致一棵行道樹倒塌，樹尾壓到一輛轎車，所幸未造成車內人員受傷。

市府獲報後，已要求施工廠商立即調派機具移除樹木，警方也到場疏導車流，目前已恢復交通順暢。施工廠商已在現場與車主協商賠償事宜，承諾會賠償車主損失，並至派出所製作筆錄。

台中市南屯區公益路二段今天下午發生一棵路樹倒塌，砸中紅色轎車，嚇壞車內2人，幸2人沒有大礙。圖／南屯區公所提供
台中市南屯區公益路二段今天下午發生一棵路樹倒塌，砸中紅色轎車，嚇壞車內2人，幸2人沒有大礙。圖／南屯區公所提供

車主 路樹 台中市 人行道

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