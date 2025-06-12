2025台中藝術博覽會7月4日登場 在建築光影中映照城市審美

由中華民國畫廊協會（TAGA）主辦的第13屆「台中藝術博覽會ART TAICHUNG 2025」，將於7月4日至6日於台中日月千禧酒店盛大登場，並於7月3日舉行貴賓預展。本屆博覽會共集結了62家畫廊，包含51家台灣畫廊、11家海外畫廊（歷屆最多），以及2個特展展位，規模空前。

其中，13家畫廊為首次參展，12家來自台中在地，呈現出世代觀點交錯、多元媒材匯聚的當代藝術風貌。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢指出，台灣自疫情時代以來，即展現強勁的藝術展覽動能，疫後更持續吸引國際關注。2025年初，台南藝博海外展商數突破均值兩倍，而今年台中藝博更創下歷年最多海外畫廊參展，凸顯台灣在全球藝術市場的關鍵地位。

今年的台中藝博，試圖探索藝術如何在城市的節奏與光影中綻放，並與觀眾產生深刻的共鳴。主視覺設計以「疊彩鋪金・築構藝城・形塑未來」為概念，選用來自建築玻璃映射天空的藍色調，呼應城市與環境的對話，也象徵藝術在空間中的無限延展。

陳菁螢表示，台中市近年接連興建多座具代表性的文化建築，包括國立公共資訊圖書館、亞洲大學附屬現代美術館、台中國家歌劇院，即將落成的台中綠美圖，以及甫開工的中國醫藥大學美術館，展現出城市動能與市民審美的拓展。

為回應文化建設的升溫，台中藝博亦同步擴大展覽策略，強化與建築設計領域的跨界連結，並以「建築 × 藝術」作為展覽主軸之一。

今年特別邀請逢甲大學副校長黎淑婷於7月5日舉行專題講座，探討「建築環境與藝術的共生關係」，回應建築空間中日益增長的藝術需求與審美關懷，開啟更多公共空間與藝術實踐的對話可能。

展前預覽，則率先呈現三家台中在地畫廊的精彩展品，預先感受本屆展會的多元面貌。其中大河美術帶來王尋個展，作品不僅展現自然的形體，更多的是藝術構思中力道的延展與意念的極致。

凡亞藝術空間展出玉分昭光的作品，以柔和的藍黑色調與銅蝕技法呈現微風、耳語、地景等感官記憶，讓人重新看見生命的感受力。科元藝術則以廖震平的作品來翻轉觀眾的感官，呈現繪畫與攝影共同存在的畫面。

這些展出作品，巧妙展現藝術在空間與感知之間的穿梭張力，也讓建築與藝術的共鳴感在展前便提前展開。

凡亞藝術空間總監蔡承佑說，凡亞參與台中藝博已逾10餘年，發現觀展者的年齡越來越年輕化，而在五星級酒店舉辦藝術博覽會，也可以讓觀展者體驗這些藝術作品有如擺設在家中的氛圍，效果非常良好。

陳菁螢表示，台中藝博也持續與三大青年藝術獎項合作，包括台中市政府文化局主辦的「藝術新聲」、國立新竹生活美學館主辦的「璞玉發光」，以及由國立台灣藝術大學與畫廊協會合辦的「臺藝新人獎」，為新銳藝術家提供專業展示平台，培養未來的藝術中堅力量。