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弘道基金會推「不老攤主」 助中高齡找回人生主場

中央社／ 台中12日電

弘道老人福利基金會推動「不老攤主」計畫，讓具備一技之長卻缺乏舞台的熟齡者，有機會重新站上人生舞台，包含課程學習到實際擺攤等內容，即起報名到8月底為止。

弘道老人福利基金會為推動銀髮就業與青銀共創，於台中歷史建築宮原武熊宅邸成立「不老夢想125號」，除聘僱不老料理人及不老服務生提供阿嬤們的拿手料理外，也不定期於週末假日舉辦「夢市集」，鼓勵青年與中高齡擺攤創業，並推動「不老攤主」計畫，意外開啟中高齡者擺攤創業人生。

弘道基金會今天邀請首屆參加「不老攤主」計畫學員現身擺攤，分享學習成果，鼓勵有興趣熟齡者參加「不老攤主」計畫，報名到8月底止，也歡迎民眾於14日到15日來逛逛青銀多元攤位聚集的「夢市集」。

56歲的不老攤主瑞雲是律師娘，平時協助先生的律師工作，因為不想媽媽的傳統小吃肉圓手藝失傳，決定在台中重新開業，為因應眾多素食親友，她還研發2款不同口味素圓，沒想到反應比肉圓好，每次參加夢市集擺攤，也讓她受到很多鼓舞。

60歲明月姐曾在美容業工作超過20年，擅長精油按摩，幾年前一場車禍讓她不得不中止工作，加上長期照顧家人，讓她逐漸與外界脫節，去年報名不老攤主計畫，學會攤位陳列、行銷技巧與顧客互動，「明月肩頸按摩」攤位名牌是女兒幫忙設計文宣，也讓她找回生活節奏，覺得人生沒有退場，自己又回來了。

72歲家華姐退休後，圓夢學習年輕時喜歡的藍染，結果家裡擺滿自己的藍染作品，於是她報名參加不老攤主計畫，學習如何擺攤，首次市集擺攤銷售破新台幣3000元，讓她信心大增；她說，市集不只是賣東西，更是生活延伸，年紀大了，也要多出來走走。

人生 中高齡

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