彰化王功漁火節將登場 千人烤蚵、動力火車等歌手輪番開唱
彰化縣芳苑鄉王功漁火節將於6月28、29日登場，縣長王惠美說，今年漁火節的海洋音樂會將邀請動力火車、宇宙人等11組超人氣歌手與樂團接力開唱，為大家帶來熱力四射音樂饗宴，還有「千人烤蚵」也再度登場，歡迎大家來拜媽祖、吃美食、聽演唱會、看煙火享受當地風光。
北貢寮、中王功、南墾丁！彰化縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲、彰化縣區漁會總幹事陳威谷等人今天在彰化縣警察局中庭為王功漁火節暖身宣傳，王惠美表示，今年王功漁火節有五大亮點，除了海洋音樂會11組超人氣歌手與樂團連續2晚從傍晚唱到深夜；「祈福嘉年華」提供免費在地美食，並有擲筊擂台，讓大家一邊祈福、一邊拚好運。
還有深受歡迎的「千人烤蚵」今年再度登場，更再加入芳苑特色海鮮「牛奶貝」，邀請大家提前報名預購。現場還有超人氣IP角色互動鯊魚先生Mr. Shark將以大型氣偶登場，還有限量聯名贈品，28日贈送鯊魚先生手提袋，29日為手機吊繩，每日限量1200份。
夜晚壓軸登場的是精彩絢爛煙火秀，每晚8點施放長達8分鐘，搭配王功橋與福海宮周邊海洋燈祭，照亮港灣夜色，營造浪漫氛圍。
福海宮主委林義璿表示，彰化王功漁火節今年邁入第21年，白天的主場地在王功福海宮，除了有彰化養雞協會提供一系列的雞肉美食，今年又增加彰化養豬協會提供的刈包、滷肉飯、炒米粉、香腸，還有芳苑特產珍珠蚵仔粥。去年王功漁港花了1億多元整修完成，白天在王功福海宮吃美食、擲筊拿好禮，黃昏就到王功漁港看夕陽，晚上更有精彩吸睛的煙火秀及表演。
芳苑鄉長林保玲說，每年王功漁火節總是為芳苑帶來數以萬計的人潮，人潮就是錢潮，縣府團隊每年都有不同的創意，讓大家看見王功，打響王功知名度。
活動期間每天上午9點至晚上10點，王功漁港至福海宮區間也將提供定點免費接駁車服務，並規劃彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，民眾可多加搭乘利用，王功漁火節相關資訊可至活動官網查詢https://www.2025wanggong.com/
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