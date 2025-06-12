快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

聽新聞
0:00 / 0:00

酷斯拉來襲！ 1.5米綠鬣蜥入侵埔里茭白筍田嚇壞農婦

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供

外來種綠鬣蜥入侵警報響起！南投縣南投、草屯、埔里、名間、中寮、魚池及國姓7鄉鎮均有出沒紀錄。其中埔里向善里的茭白筍田甚至驚見1.5公尺長巨蜥，宛如「酷斯拉」般現身，嚇壞正採筍的農婦。

埔里鎮公所表示，綠鬣蜥除了啃食菜園啃食荖花與蔬菜嫩葉，枇杷里水塘旁更有民眾連續兩年目睹同一隻綠鬣蜥體型明顯變大。綠鬣蜥入侵已不再是南部縣市專屬問題，南投縣也逐漸成為重災區。

為強化防治作為，縣府農業處與埔里鎮公所今日共同舉辦「綠鬣蜥移除宣導」，邀請農業部生物多樣性研究所環教推廣師林湧倫向民眾講解外來種識別、移除技巧與通報流程。

林湧倫表示，雌性綠鬣蜥一年可產卵一次，每次多達80顆，成體長可達2公尺，尾巴具攻擊性，呼籲民眾發現後勿自行處理，可撥打1999通報。

現場也展示綠鬣蜥與其他外來入侵物種如海蟾蜍、斑腿樹蛙、亞洲錦蛙等活體標本，提醒民眾辨識與防範，勿因外型奇特而戲弄、飼養或棄養。

農業處強調，綠鬣蜥已在高屏地區造成嚴重農損與生態破壞，南投地區也不能輕忽，將積極盤點熱區，加強移除效率，避免這隻「生態酷斯拉」持續擴散。

南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮捕獲超大綠鬣蜥，外觀如同酷斯拉。圖／埔里鎮公所提供

綠鬣蜥 埔里 南投縣

延伸閱讀

南投埔里砸900萬改善道路 3路段刨鋪更將換綠白新裝

影／南投水源地設掩埋場爭議擴大...不只埔里人 他們也挺身抗爭

名間設焚化廠茶農憂汙染 議員質疑飛灰埋埔里

萌寵馬拉松7/13南投埔里登場 比快更秀可愛

相關新聞

台中捷運紅線-崇德豐原線江啟臣現勘 3條可能路線首曝光

為推動「捷運紅線-崇德豐原線」進行可行性研究，立法院副院長江啟臣去年10月爭取2000萬可行性評估經費，今天邀集相關單位...

酷斯拉來襲！ 1.5米綠鬣蜥入侵埔里茭白筍田嚇壞農婦

外來種綠鬣蜥入侵警報響起！南投縣南投、草屯、埔里、名間、中寮、魚池及國姓7鄉鎮均有出沒紀錄。其中埔里向善里的茭白筍田甚至...

彰化王功漁火節將登場 千人烤蚵、動力火車等歌手輪番開唱

彰化縣芳苑鄉王功漁火節將於6月28、29日登場，縣長王惠美說，今年漁火節的海洋音樂會將邀請動力火車、宇宙人等11組超人氣...

台中星燃計畫總獎金120萬 盧秀燕喊：想看瘦版鄭照新

總獎金高達120萬元的「2025台中星燃計畫、終結超重挑戰」今啟動，由六都最有份量的台中市副市長鄭照新主持，會中播放市長...

台中麻疹確診者足跡曝！一中商圈、公益路餐廳等6處　

台中市衛生局今公布外縣市一名本土麻疹確診個案足跡，這名確診者在6月7日至8日足跡涉及六處公共場域，包括一中街Milo專業...

台中北屯人氣市場成立40周年 市府辦大抽獎歡慶

台中市北屯的東光公有零售市場成立40周年，是指標性人氣傳統市場之一，市府經發展今宣布，將特別舉辦盛大的「東光四十 食在好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。