酷斯拉來襲！ 1.5米綠鬣蜥入侵埔里茭白筍田嚇壞農婦

外來種綠鬣蜥入侵警報響起！南投縣南投、草屯、埔里、名間、中寮、魚池及國姓7鄉鎮均有出沒紀錄。其中埔里向善里的茭白筍田甚至驚見1.5公尺長巨蜥，宛如「酷斯拉」般現身，嚇壞正採筍的農婦。

埔里鎮公所表示，綠鬣蜥除了啃食菜園啃食荖花與蔬菜嫩葉，枇杷里水塘旁更有民眾連續兩年目睹同一隻綠鬣蜥體型明顯變大。綠鬣蜥入侵已不再是南部縣市專屬問題，南投縣也逐漸成為重災區。

為強化防治作為，縣府農業處與埔里鎮公所今日共同舉辦「綠鬣蜥移除宣導」，邀請農業部生物多樣性研究所環教推廣師林湧倫向民眾講解外來種識別、移除技巧與通報流程。

林湧倫表示，雌性綠鬣蜥一年可產卵一次，每次多達80顆，成體長可達2公尺，尾巴具攻擊性，呼籲民眾發現後勿自行處理，可撥打1999通報。

現場也展示綠鬣蜥與其他外來入侵物種如海蟾蜍、斑腿樹蛙、亞洲錦蛙等活體標本，提醒民眾辨識與防範，勿因外型奇特而戲弄、飼養或棄養。