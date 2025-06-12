台中星燃計畫總獎金120萬 盧秀燕喊：想看瘦版鄭照新

總獎金高達120萬元的「2025台中星燃計畫、終結超重挑戰」今啟動，由六都最有份量的台中市副市長鄭照新主持，會中播放市長盧秀燕預錄影片，點名鄭照新參加，並表示她想看「長得像歌手張信哲」的瘦版鄭照新。

台中市衛生局今舉辦「台中星燃計畫、終結超重挑戰」記者會，鄭照新公布，活動6月16日登場，對象為BMI超過24的市民，減重達標者可參加抽獎或獲高額獎金。

鄭照新笑稱，他「曾經是瘦子」，這幾年從事公務，讓他從張信哲「進化」為張鎬哲。他看完影片百感交集，並分享參加世壯運時被林友茂爺爺激勵，深刻體認健康的重要。

根據教育部公布運動現況調查，台中市3年前曾獲六都最胖城市，雖然2024年已躍升為六都第二瘦，盧秀燕認為，台中市不以「六都第二瘦」為滿足，衛生局推出減重獎勵挑戰，鼓勵民眾為自身健康動起來。

鄭照新分享，他身高176公分，30幾歲時體重76公斤，但自從擔任高雄市前市長韓國瑜的新聞局長以來，體重就一直破百，今天站上磅秤一量，體重已達112.5公斤。

鄭照新表示，他變胖是因為睡眠少、應酬多，睡不飽時飢餓感特別強烈，工作越忙就會越胖，「我的胖其實是職業傷害」，多次減肥其中最成功的1次，是3年前新冠疫情因染疫居家隔離，20天瘦了10公斤。

現場也邀104歲的金氏世界紀錄最高齡羽球選手林友茂示範如何透過羽球運動伸展肌肉、燃燒熱量。林友茂說，不但要瘦，還要瘦得健康、快樂。