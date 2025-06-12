台中麻疹確診者足跡曝！一中商圈、公益路餐廳等6處　

台中市衛生局今公布外縣市一名本土麻疹確診個案足跡，這名確診者在6月7日至8日足跡涉及六處公共場域，包括一中街Milo專業美髮沙龍、一中商圈福州包、灶福建炒麵、打餅舖烙餅、大茗本位製茶堂，以及南屯區公益路享鴨。

衛生局說明，昨接獲通報，外縣市一名本土麻疹確診者曾於可傳染期間，也就是6月7日至8日到訪台中，足跡涉及多處公共場域。市府立即啟動防疫應變，衛生局隨即進行調查與接觸者匡列，目前已初步掌握台中市52名接觸者，皆無出現不適症狀。

衛生局提醒，由於個案於潛伏期具高度傳染力，足跡涵蓋多處開放空間，市府籲請足跡重疊民眾，自最後接觸日持續觀察至麻疹最大潛伏期18天，如有出現疑似症狀，應立即聯繫衛生所協助安排就醫，並主動提供活動接觸史，以利防疫處置。

衛生局長曾梓展指出，麻疹傳染力極高，可透過空氣及飛沫方式傳播，且在出疹前後4日內均具傳染力。疾管署最新國際疫情資訊，目前全球麻疹疫情嚴峻，鄰近的越南地區風險尤高。接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗仍是預防麻疹最有效的方法。如計畫前往越南等高風險國家，建議事前至旅遊醫學門診諮詢，經專業評估後可選擇自費接種疫苗，並避免帶未滿1歲或尚未接種MMR疫苗的幼童前往流行地區。

衛生局提醒，民眾於參與大型活動或出國旅遊時，應注意手部衛生，進出人潮密集的公共場所請主動配戴口罩；返家或回國後如有疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊與暴露史。更多麻疹防治資訊可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。