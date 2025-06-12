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台中捷運紅線-崇德豐原線江啟臣現勘 3條可能路線首曝光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「捷運紅線-崇德豐原線」正進行可行性研究，江啟臣今邀集相關單位舉辦會勘，初步3條可能路線首次曝光。圖／江啟臣提供
「捷運紅線-崇德豐原線」正進行可行性研究，江啟臣今邀集相關單位舉辦會勘，初步3條可能路線首次曝光。圖／江啟臣提供

為推動「捷運紅線-崇德豐原線」進行可行性研究，立法院副院長江啟臣去年10月爭取2000萬可行性評估經費，今天邀集相關單位舉辦會勘，目前初步3條可能路線首次曝光，無論是沿圓環西路、圓環北路前行或是跨越葫蘆墩公園銜接圓環北路，又或是採地下化延伸，行經廟東商圈至豐原火車站，希望規劃單位能在初步階段就納入地方意見。

台中市是第二大城，也是中臺灣發展核心，捷運路網的串連對區域發展至關重要。目前除了已經通車的綠線、即將動工的藍線，包含綠線延伸至大坑與彰化、藍線延伸至太平，以及捷運橘線(機場捷運線)、紫線(屯區環狀線)、橘線延伸海線地區都在推動中，加上「捷運紅線-崇德豐原線」正式啟動可行性研究，代表大捷運大建設的時代來臨，也象徵台中即將進入軌道運輸新紀元。

立法院副院長江啟臣催生台中市捷運紅線-崇德豐原線最後延伸至豐原火車站，爭取2千萬可評經費，目前有3條可能路線：方案一，自豐富園區銜接中正路後連接至豐原火車站；方案二，豐原大道行經豐富園區後，跨越葫蘆墩公園銜接圓環北路，後連接至豐原火車站；方案三，行經豐富園區並銜接中正路後，採地下化延伸，行經廟東商圈至豐原火車站。

江啟臣指出，「捷運紅線-崇德豐原線」是北台中最大站，行經豐原、神岡、潭子、北屯、北區等5個行政區，將近80萬的人口，比捷運藍線行經行政區的人口數還多，加上漢神百貨、洲際棒球場的龐大人潮，足以顯見這條捷運路線具有深厚的成長潛力，非做不可。

江啟臣並說，目前初步規劃路線有3個方案，這條捷運路線更承載著豐原人的期待，稍早南屯區議員劉士州也致電希望「捷運紅線-崇德豐原線」可沿五權路、五權西路延至南屯地區；但不管「捷運紅線-崇德豐原線」未來要北延后里、南延南屯，或是延伸其他區域都可以討論，但不能延誤目前可行性研究的規劃進度。

「捷運紅線-崇德豐原線」正進行可行性研究，江啟臣今邀集相關單位舉辦會勘，初步3條可能路線首次曝光。圖／江啟臣提供
「捷運紅線-崇德豐原線」正進行可行性研究，江啟臣今邀集相關單位舉辦會勘，初步3條可能路線首次曝光。圖／江啟臣提供
「捷運紅線-崇德豐原線」正進行可行性研究，江啟臣今邀集相關單位舉辦會勘，初步3條可能路線首次曝光。圖／江啟臣提供
「捷運紅線-崇德豐原線」正進行可行性研究，江啟臣今邀集相關單位舉辦會勘，初步3條可能路線首次曝光。圖／江啟臣提供

豐原 火車站 機場捷運

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