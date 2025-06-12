台中北屯人氣市場成立40周年 市府辦大抽獎歡慶

台中市北屯的東光公有零售市場成立40周年，是指標性人氣傳統市場之一，市府經發展今宣布，將特別舉辦盛大的「東光四十 食在好時」活動，民眾只要攜帶環保提袋、環保杯或餐盒等非一次性容器，並於市場消費滿百元，即可參加限量好禮抽獎活動，有機會抽中液晶電視、掃拖機器人、iPad、市場抵用券等豐富獎項。

經發局副局長李逸安說，14日上午9時活動現場更邀請YOYO家族的蔓越莓姐姐與雲朵姐姐帶來精彩表演，歡迎大手牽小手，一起逛東光市場拿好康，享樂趣。

他說，東光市場有完善的硬體設施及多元化的攤商配置，不僅有新鮮蔬果、肉品、熟食與特色乾貨，更以親切的人情味與整潔的購物環境深受市民喜愛，每逢假日市場總是熱鬧滾滾，是親子家庭假日採買與休憩的熱門去處，去年並獲得經濟部評鑑「四星級優良市集」肯定，展現市場在硬體整潔、經營管理及永續發展等面向的卓越表現。

市場裡的「大山肉舖」、「正宏水果行」獲得樂活名攤四星殊榮，還有11個攤位「日興肉舖」、「君裕雞爪」、「阿宗鮮魚行」等獲得三星成績，皆為市場的品質保證與人氣焦點。

經發局說，歡迎民眾於6月14日上午9時起開逛東光市場，提醒前5百名使用環保容器，消費滿百元者，可參與好禮抽獎及活動尾聲的摸彩大獎，有機會將大獎抱回家。