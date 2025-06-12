台中藝術博覽會7/4登場 62家藝廊展出

2025台中藝術博覽會7月4日到6日在台中日月千禧酒店登場，主辦單位中華民國畫廊協會今天辦展前記者會表示，集結62家畫廊，包括11家海外畫廊，凸顯台灣在全球藝術市場地位。

畫廊協會理事長陳菁螢說，7月3日舉行貴賓預展，而經多屆努力，展出空間調整得更美，她也常採購年輕藝術家作品送親友，物超所值。

出席記者會的台中市政府文化局長陳佳君表示，台中藝博愈來愈盛大，也與文化局合辦「藝術新聲」，提供新銳藝術家專業展示平台，隨台中綠美圖年底開幕營運，相信台中藝博將成為愈來愈重要藝術盛會。

畫廊協會說，11家海外畫廊參展歷屆最多，也持續推廣專刊數位化，民眾可於線上觀看，省下紙本印製，持續往綠色展會努力。觀賞作品不再侷限親臨會場，實體展會開幕前也可線上搶先看。