彰化縣石虎保育自治條例三讀通過 全台第三縣市立法守護石虎棲地

近年彰化縣八卦山脈、甚至遠達鹿港都曾發現石虎遭路殺，去年被發現的路殺更高達7隻，彰化縣因此制定「彰化縣石虎保育自治條例」，今天在議會三讀通過，希望透過自治條例加強保護石虎，包括推動石虎熱區內農民友善耕作、參與保育的社區農民也可申請服務給付等，為石虎營造更友善生存環境。

彰化縣議會今天三讀通過「石虎保育自治條例」，成為繼苗栗縣與台中市後，全國第三個完成石虎保育立法的縣市，彰化縣政府表示，條例將報請農業部備查，未來實施後，凡位於石虎熱區內的大型公共工程，須於規劃與施工階段向石虎保育委員會諮詢，並採行環境友善工法，縣府也將積極推動石虎友善耕作及社區保育獎勵制度，全力守護石虎棲息環境。

彰化石虎熱區為台14丙線、台14線、台14丁線為界以東及國道3號以上土地，區域包含芬園鄉、彰化市、和美鎮等地。

縣議員楊子賢表示，早在2023年他於縣議會提出自治條例草案，積極整合縣內外專家學者、民間團體及社區意見，獲得不分黨派多位議員連署支持，歷時兩年多次研商與修正，最終由彰化縣政府農業處提出行政端版本，在縣議會不分黨派的支持下，成功完成法案立法程序。

楊子賢說，這也是彰化縣政府與議會府會攜手合作，成功催生自治條例的典範，期盼未來透過法制基礎，將可建立更完善的棲地保護與監測機制，並強化公眾參與與環境教育，為石虎營造更友善生存環境。

長期投入石虎族群追蹤觀察者羅志成說，自治條例通過可以說是石虎保育進入新的里程碑，有法源未來就可從中央獲得經費，縣府各局處人員也可一起協助石虎保育。石虎生存環境很惡劣，彰化在60到80年代石虎已滅絕過一次，近年石虎又重現，也開始有穩定的族群出現，希望未來因有自治條例讓石虎族群再壯大，不要再經歷滅絕危機。而中央已訂有九項生態服務給付子項目，但彰化目前僅執行其中三項(入侵通報及監測獎勵、巡護監測給付)，呼籲縣府應避免自我設限，積極擴大關鍵措施，以健全石虎保育工作。

大葉大學生物資源學系助理教授賴伯琦表示，石虎的棲地與人類生活環境緊密相連，其數量若持續減少，代表淺山地區的生態環境正逐漸惡化，最終將對人類造成重大衝擊，如今「彰化縣石虎保育自治條例」通過，為中部地區保育石虎工作邁出關鍵一步。

長期推動石虎保育的芬園鄉同安國小，今天也由小朋友演出行動劇「不要三殺」，藉由小朋友的視角，呼籲民眾注意不要「路殺、犬殺、毒殺」。