移置梨山賓館前蔣公銅像是吃飽太閒？ 參山處長：近日開說明會溝通

觀光署參山國家風景區管理處規畫把梨山賓館前的蔣公銅像移置，引發地方反彈，認為應有更重要的事情要先做。市長盧秀燕也認為，應該回歸民意，做有用的事情，不要天天搞意識形態，既然改路名已打住，此事「相信他們會聽到地方心聲」。不過。參山處長曹忠猷今表示，目前並不打算改變計畫，對於外界有誤解，近日會開說明會溝通。

曹忠猷說，要把蔣公銅像移置，是因為梨山賓館前的圓環將重新建設、改造，以裝置藝術取代，希望有利於發展觀光。銅像移至賓館裡的文物陳列室和文物一起擺設，可以更增添文物的豐富性，更有利於民眾緬懷。

他說，賓館和圓環用地都是國家的，由退輔會移交給參山處管理，在還沒有中正路改名爭議前，就已規畫了要把圓環改為裝置藝術區的計畫，並定七、八月時執行，跟中正路改名一事，實在是兩回事。

曹忠猷說，他們了解梨山民眾對蔣公開闢中橫十分感念，但以目前圓環的位置而言，蔣公銅像目前的位置並不理想，還受風吹雨打，加上賓館文物陳列室裡目前文物不多，移入之後，再加上導覽和說明文物，更有利於讓民眾緬懷。

他說，圓環改造計畫裡，除了銅像移置，其後的國旗也將往圓環區後方挪移，並以書法結合台灣櫻花鉤吻鮭形成裝置藝術，可望成為梨山新地標。對於地方仍有民眾不了解，近日會再開說明會說明，希望地方能諒解和期待未來有更好的發展。

國民黨籍議員古秀英昨天質詢表示，是否遷移銅像沒有意見，但認為應該先把大梨山地區的交通做好，這才是最貼近民意的需求。

市長盧秀燕亦表示，中央說預算被砍光，連買衛生紙的錢都沒有，但這段時間又是改路名、又是搬銅像，她才忍不住說「吃飽太閒」，看來中央預算不但沒有不足，反而吃太多了，才會想這些有的沒的。施政應該回歸地方民意，做有用的事情，符合民生利益，不要天天搞意識形態。既然行政院長卓榮泰表示「改路名」一事就此打住，銅像遷移應該也還有討論空間，建議議員再與參山處協調，相信他們會聽到地方心聲。