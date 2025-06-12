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酪梨今年3月低溫授粉不良 農業部公告中市災害現金救助
今年3月中旬低溫造成台中市酪梨授粉不良而嚴重受損，台中市農業局會同各農政單位前往豐原、東勢、沙鹿及新社等4區現勘，確認損害率已達現金救助標準，中央農業部昨日公告台中市為酪梨低溫農業天然災害現金救助地區，農業局表示，請台中市種植酪梨損害率達20%以上農民，自即日起至6月25日止向受災地區公所提出申請。
農業局指出，台中地區酪梨因3月中旬連續低溫，造成開花期植株無法授粉受精，以致著果不良及落果，各項品種因開花期不同而有不同程度災情；農業部現勘後正式公告，台中市為酪梨今年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，酪梨每公頃救助8萬元，請台中市種植酪梨損害率達20%以上農民，自即日起至6月25日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。
此外，除中央現金救助，台中市政府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。
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