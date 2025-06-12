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台中水湳轉運中心明年2月竣工 盼今年下半年確定經營團隊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
水湳轉運中心目前內部工程狀況。轉運中心營運採取ROT委外招商，市府完成大部分工程，廠商只須內部裝修就可營運。記者陳敬丰／攝影
水湳轉運中心目前內部工程狀況。轉運中心營運採取ROT委外招商，市府完成大部分工程，廠商只須內部裝修就可營運。記者陳敬丰／攝影

台中水湳轉運中心預計明年2月27日竣工，整合國道客運、市區公車、捷運等公共運輸，採取ROT委外營運，轉運中心旁預留空地做二期BOT，市府正研議分開或綁定招商，盼今年下半年確定經營團隊；轉運中心銜接國道可行性研究分3個方案，預計7、8月完成。

台中市議會交通地政委員會今天到水湳轉運中心會勘工程進度。交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心是台中目前最大的轉運中心，肩負疏導水湳經貿園區交通的任務，收斂中清交流道附近的28條國道客運路線，也在地下一樓預留介面，穿堂層未來可與機場捷運橘線銜接。

葉昭甫指出，水湳轉運中心工程經費46億1544萬元，目前進度78.78%，較預定超前2.5%，預計2026年2月27日完工；建物為地上4層、地下3層，一樓設有12席市區公車月台與25席計程車排班，二、三樓各設20席與22席國道客運月台。

葉昭甫表示，轉運中心地下一樓設有1253格機車停車位與604格自行車停車位，地下二、三樓設有300與314格汽車停車位；國際會展中心有800多格汽車位，加上周邊戶外車格，總汽車停車位超過3000格，比台中新光三越和大遠百的停車位加起來還多，可負擔年底會展中心啟用後的停車需求。

關於營運招商，葉昭甫說，轉運中心本體採ROT委外，廠商只須室內裝修就可經營，轉運中心旁空地則留作二期BOT委外開發，可作為商辦或商場，預估投資金額將超過百億元，市府今年4月開座談會，徵詢潛在廠商意見，促參團隊正在討論分開招商或綁定招商，希望下半年找到經營團隊，明年竣工同步點交。

議員陳政顯、謝家宜與楊大鋐詢問，轉運中心連接國道有3種方案，不知道何時才能定案？即使方案定案，實際施工嫁接還要數年，這期間轉運中心無法直接接上國道，容易造成周邊交通壅塞，市府一定要提前規畫疏導措施，否則也會影響客運業者進駐意願。

葉昭甫回應，轉運中心銜接國道1號分為3種方案，第一種先接上台74線再進入北屯二交流道，第二種連接大雅交流道，第三種在大雅交流道南側另闢半直接式匝道接上國1主線；市府同時做3種方案可行性研究，目前進入期末階段，預計7、8月完成後辦理地方說明會再提送中央，盼中央到時盡速審查。

轉運中心銜接國道之前會有交通瓶頸期，葉昭甫指出，已在三、四樓預留進出國道的銜接空間，一樓規畫不同車種動線分流，也有設計道路退縮留出車道空間，會再檢視如何降低啟用初期的交通衝擊；先前和客運業者開過2次會，由於業者在外租房租地成本高，28家業者有意願進駐。

至於如何疏導水湳經貿園區周邊交通，葉昭甫表示，一樓會有11條市區公車路線，大致嫁接中捷綠線文華高中站與文心櫻花站，若能穩定經營，可供大量運輸；市府也規畫在轉運中心西南側以空中廊道的方式連接會展中心，目前先預留出銜接空間，待定案施作。

台中市議會交通地政委員會今天會勘水湳轉運中心工程進度。記者陳敬丰／攝影
台中市議會交通地政委員會今天會勘水湳轉運中心工程進度。記者陳敬丰／攝影
議員謝家宜（前排左二）、陳政顯（前排左三）、楊大鋐（前排左四）等人擔心，轉運中心啟用後尚未銜接國道，恐影響周邊交通與客運業者進駐意願。記者陳敬丰／攝影
議員謝家宜（前排左二）、陳政顯（前排左三）、楊大鋐（前排左四）等人擔心，轉運中心啟用後尚未銜接國道，恐影響周邊交通與客運業者進駐意願。記者陳敬丰／攝影
市府提出水湳轉運中心銜接國道1號3種方案，同時做可行性研究，目前進入期末階段，預計7、8月完成開地方說明會，彙整意見送中央審查。圖／台中市交通局提供
市府提出水湳轉運中心銜接國道1號3種方案，同時做可行性研究，目前進入期末階段，預計7、8月完成開地方說明會，彙整意見送中央審查。圖／台中市交通局提供
水湳轉運中心旁留有空地，市府預計做二期開發BOT委外，目前正在研議是否與轉運中心的ROT委外招商綁定，希望下半年確定經營團隊。記者陳敬丰／攝影
水湳轉運中心旁留有空地，市府預計做二期開發BOT委外，目前正在研議是否與轉運中心的ROT委外招商綁定，希望下半年確定經營團隊。記者陳敬丰／攝影
水湳轉運中心設有42席國道客運月台、12席市區公車月台，地下一樓預留銜接捷運橘線的空間，目標整合國道客運、市區公車、捷運等公共運輸。記者陳敬丰／攝影
水湳轉運中心設有42席國道客運月台、12席市區公車月台，地下一樓預留銜接捷運橘線的空間，目標整合國道客運、市區公車、捷運等公共運輸。記者陳敬丰／攝影
水湳轉運中心鄰近國際會展中心與綠美圖，市府規畫從轉運中心西南側搭建空中廊道，連接會展中心。記者陳敬丰／攝影
水湳轉運中心鄰近國際會展中心與綠美圖，市府規畫從轉運中心西南側搭建空中廊道，連接會展中心。記者陳敬丰／攝影
台中水湳轉運中心耗資46億餘元，目前工程進度78%，預計2026年2月27日竣工。記者陳敬丰／攝影
台中水湳轉運中心耗資46億餘元，目前工程進度78%，預計2026年2月27日竣工。記者陳敬丰／攝影

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